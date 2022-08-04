Midyat Belediyesi personeline "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Midyat Belediyesi personeline "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" eğitimi verildi

04.08.2022 10:23
Midyat Belediyesi personeline "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" eğitimi verildi

Midyat Belediyesince personele yönelik, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" eğitimi düzenlendi.

Midyat Belediyesince personele yönelik, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" eğitimi düzenlendi.

Belediyede düzenlenen programda konuşan İş Güvenliği Uzmanı Aydın Sağlam, kurum ve kuruluşlarla tüm iş yerlerinin iş güvenliğiyle ilgili yerine getirmek zorunda olduğu yasal yükümlülüklerin bulunduğunu söyledi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu konusunda bilgi veren Sağlam, "Yeni çıkan kanunla iş yerlerinde mesleki eğitim yeterliliği olmayanlar çalıştırılmayacak. Her personelin eğitim dosyalarında iş güvenliğiyle ilgili belgeler bulunmak zorunda. Ayrıca iş yerlerinde, iş güvenliği rehberi de oluşturulması gerekiyor." dedi.

Eğitimde ayrıca personele İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili sunum yapıldı.

2022 ve 2023 döneminde tüm belediye personeline ve idarecilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-TESEV BAŞKANI AYDIN UĞUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL-TESEV BAŞKANI AYDIN UĞUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı Başkan Erkan Aydın'dan çağrı Başkan Erkan Aydın'dan çağrı
Kaynak: AA

Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Midyat Belediyesi personeline 'İşçi sağlığı ve iş güvenliği' eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sona erdi! Bakanlar Nebati ve Özer ilk kez katıldı
13:52 Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:26:24. #1.12#
SON DAKİKA: Midyat Belediyesi personeline "İşçi sağlığı ve iş güvenliği" eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement