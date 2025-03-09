Mihri Hatun'un Mezarı Sanduka ile Anıldı

İlk kadın divan şairi Mihri Hatun'un tespit edilen mezar yerine sanduka yerleştirildi

AMASYA - Amasya'da 15. yüzyılda yaşamış ilk kadın divan şairi Mihri Hatun'un tespit edilen mezar yerine sanduka yerleştirildi.

1460 ile 1506 yılları arasında Amasya'da yaşayan Mihri Hatun'un ölümünün ardından ailesinin de bulunduğu Pir İlyas Türbesi'ne defnedilen mezarı, 25 yıl önce soygun girişimine mağruz kalması üzerine koruma altına alınan mermer sandukası Amasya Müzesi'ne kaldırılmıştı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Amasya Üniversitesi'nden bilim insanlarının işbirliğiyle yapılan çalışmalar sonucu belirlenen mezar yerine üstü yeşil örtüyle kaplı yeni bir sanduka yerleştirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin de katılımıyla Pir İlyas Türbesi'nde düzenlenen programda Mihri Hatun için dualar edilerek sandukanın üstüne karanfiller bırakıldı.

Hattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hakverdioğlu, "25 yıl önce hayalini kurduğumuz bir olay gerçekleştirildi. Mihri Hatun'un sandukasını yerine koyduk" dedi.