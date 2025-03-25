Minik Öğrencilerden Huzurevi Sakinlerine Resim Dersi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Minik Öğrencilerden Huzurevi Sakinlerine Resim Dersi

Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Yetenek Evi Resim Sınıfı öğrencileri, huzurevi sakinleriyle birlikte resim yaparak keyifli bir etkinlik düzenledi. Yaşlılar ve çocuklar, birlikte sanatsal faaliyetlerde bulunarak unutamayacakları bir gün geçirdi.

25.03.2025 16:39
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Minik öğrencilerden dedelere ve ninelere resim dersi

Osmangazili öğrenciler huzurevi sakinleriyle resim yaptı

BURSA - Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Yetenek Evi Resim Sınıfı öğrencileri huzur evi sakinleriyle bir araya gelerek resim yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kaplıkaya Huzurevi'ni Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında ziyaret eden Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Yetenek Evi Resim Sınıfı öğrencileri huzurevinde kalan yaşlılarla ortak etkinlik yaptı. Huzurevi sakinleriyle birlikte ellerine fırçaları alan öğrenciler ortaklaşa karar verdikleri resimleri beraber yaptı. Yaşlılara resim yapma anlamında teknik destek olan öğrenciler onların unutamayacağı keyifli bir gün yaşamasını sağladı. Öğrenciler ve yaşlıların ortak çalışmasıyla ortaya muhteşem resimler çıktı. Düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'de öğrencilerle birlikte katıldı.

Hüdavendigar Yetenek Evi Resim Sınıfı öğrencileriyle beraber resim yapmanın mutluluğunu yaşayan Kaplıkaya Huzurevi sakinleri "Biz burada bir evlada toruna hasret yaşıyoruz, bizimle burada beraber resim yapan öğrencileri torunumuz olarak bağrımıza bastık. Böyle etkinliklerden çok memnun oluyoruz. Bizim içinde bir eğlence oluyor. Biz ikinci çocukluğumuzu yaşıyoruz. Bizim için önemli olan bu, ilk çocukluğumuzu yaşadık bitti ondan sonra çocuk yetiştirdik. Şimdi çocuk olduk, burada çocukların gelerek bizi hatırlamasından çok memnunuz bizi çok mutlu ediyor. Bir çocuğumuz hayatımda hiç yağlı boya fırçası alıp resim yapmamıştı. Bugün ilk kez böyle bir çalışma yapanlar var" dedi.

Huzur evi sakinleriyle ortaklaşa resim yapma için bir araya gelen Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Yetenek Evi Resim Sınıfı öğrencileri ise "Huzunevinde yaşlılarımızla beraber resim yapmaktan çok mutluyuz. Onları görmek bizleri mutlu hissettiriyor. Yaşlılarımızla beraber karar verdiğimiz çok güzel resimleri ortaklaşa yaptık. Onlarda bizimle resim yapmaktan büyük keyif aldı. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu etti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Minik Öğrencilerden Huzurevi Sakinlerine Resim Dersi - Son Dakika

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