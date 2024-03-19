Mısır'da Hayır Mutfağı Projesiyle İhtiyaç Sahiplerine İftarlık Yemek Dağıtılıyor

Mısır'ın Feyyum kentinde "Hayır Mutfağı" projesiyle, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftarlık sıcak yemek dağıtma geleneği devam ediyor.
Ülkenin orta kesimindeki Feyyum kentinde, hayırseverlerin girişimiyle yürütülen proje sayesinde ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor.
"Hayır Mutfağı" isimli girişimle ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine 1 milyon öğün sıcak yemek dağıtılması hedefleniyor.
Ülkede geçen yıllara göre kötüleşen ekonomik koşullar ve gıda fiyatlarının artmasına rağmen hayırseverlerin desteğiyle sıcak yemek dağıtma geleneği sürüyor.
Yemekler Feyyum'daki çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerin mutfaklarında pişirilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Aşçılar ve gönüllülerden oluşan ekip Feyyum'daki yaklaşık 20 farklı mutfakta sabah saatlerinden itibaren yemekleri hazırlamaya başlıyor.
Mutfakta görev yapanlardan kimi, sebzeleri yıkarken, kimi yemekleri pişiriyor, bazısı servis tabaklarını hazırlıyor bazıları da paketliyor. Sabah 6'da başlayan iftarlık hazırlama mesaisi öğleden sonraya kadar devam ediyor.
Bu sene yemek çeşitliliği arttı
Hayır Mutfaklarından birinin yer aldığı Tebhar Haberleri Derneği'nin Başkanı İsa el-Gandur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernekte altı yıldır Hayır Mutfağının hizmet verdiğini, daha önce sınırlı olan yemek çeşitliliğinin bu yıl sivil toplum örgütlerinin desteğiyle arttığını söyledi.
Günde 1200 kadar ihtiyaç sahibi aileye yardımcı olduklarını belirten Gandur, her gün farklı yemek çıktığını ifade etti.
Yemeklerin hazırlandıktan sonra çeşitli dernekler aracılığıyla dağıtıldığını kaydeden Gandur, kendisinin de bulunduğu dernekte 70'ye yakın gönüllünün hizmet verdiğini, bu kişilerin günlük programının ayarlandığını dile getirdi.
Tebhar Haberleri Derneği mutfağında gönüllü yemek hazırlayan Esma Abdullah, iftardan önce yemekleri hazırladıklarını, iftardan sonra da bulaşıkları yıkamak ve mutfağı temizlemek için başka bir gönüllü ekip bulunduğunu söyledi.
Abdullah, ayrıca akşamki gönüllülerin bir sonraki günün yiyeceklerini de hazırladığını ifade etti.
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