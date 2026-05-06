Momo, Arama Kurtarma Köpeği Oluyor
06.05.2026 02:45
İzmir'in itfaiyesi, barınaktan sahiplendiği Momo'yu arama kurtarma köpeği olarak eğitiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından barınaktan sahiplenilen Belçika kurdu "Momo", afetlerde enkaz altında kalan kişilere ulaşmak amacıyla arama kurtarma köpeği olarak yetiştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü K9 Birimi, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nden iki yaşındaki köpek "Momo"yu sahiplendi.

Malinois, Labrador ve Border Collie ırklarından beş köpeğin bulunduğu birimin yeni üyesi Momo'ya, arama kurtarma köpeği eğitimi verilmeye başlandı.

Eğitimlerde önemli bir gelişim gösteren Momo, eylül ayında AFAD tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olması halinde sertifika alarak operasyonlarda aktif görev yapabilecek.

"Onlar en önemli ekip arkadaşlarımız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen K9 biriminde görevli köpek eğitmeni ve veteriner teknikeri Erman Demirtaş, 2016'dan bu yana arama kurtarma köpekleriyle çalıştıklarını belirtti.

Momo'nun hikayesinin sıradan bir sahiplenmenin çok ötesinde olduğunu dile getiren Demirtaş, "Onu aldığımızda zayıftı, 'zor olur' diyenler vardı. Ama biz onun içindeki potansiyeli gördük. Doğru bakım, sabır ve eğitimle bambaşka bir noktaya geldi. Artık enkaz altında insan kokusunu ayırt edebiliyor ve doğru tepki verebiliyor." ifadesini kullandı.

Demirtaş, arama kurtarma köpeklerinin tam anlamıyla hazır hale gelmesinin yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünü ve enkaz altında zamanla yarıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"K9 köpekleri, ulaşamadığımız noktalarda canlıya ulaşmamızı sağlıyor. Onlar bizim en önemli ekip arkadaşlarımız. Keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda zeki ve kabiliyetli can var. Momo bunun en somut örneği. Ona bir şans verildi, o da bu şansı bizlerin de desteği ile hayat kurtaracak bir yola dönüştürdü."

Kaynak: AA

