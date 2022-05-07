'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı - Son Dakika
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'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı

07.05.2022 09:46

'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtıİSTANBUL Sanatçı Hatice Kahraman ve Atölye Tezhip Grubu'nun eserlerinden oluşan, doğanın yeniden uyanışını simgeleyen ilkbaharın güzelliklerinin tablolar üzerinden yansıtıldığı 'Monna Rosa Suluboya Sergisi'...

'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı

İSTANBUL Sanatçı Hatice Kahraman ve Atölye Tezhip Grubu'nun eserlerinden oluşan, doğanın yeniden uyanışını simgeleyen ilkbaharın güzelliklerinin tablolar üzerinden yansıtıldığı 'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı. Serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde sanatçı Hatice Kahraman ve Atölye Tezhip Grubu'nun eserlerinden oluşan Monna Rosa Suluboya Sergisi açılışı dün gerçekleştirildi. Ağaçların yeniden filizlenen dallarının ve taç yapraklarıyla bahçeleri süsleyen rengarenk güllerin resmedildiği eserlerden oluşan serginin açılışına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Açılışta sanatçı Hatice Kahraman, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e tablo hediye etti. Kurdele kesimi ile açılışı gerçekleşen sergi, Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde 22 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen," Bugün çok özel bir sergi açıyoruz. Bizim çok sevdiğimiz Hatice Kahraman genç ve başarılı bir insan. Çok güzel eserler yapıyor kendisi. Bu defa 20 ayrı öğrencisi ile birbirinden güzel, çok kıymetli, çok değerli, çok estetik ve çok zarif bir sergi organize ettiler. Çok kıymetli bir yazarımız şairimiz edebiyatçımız merhum Sezai Karakoç'un meşhur şiiri Monna Rosa'nın adını verdiği suluboya resim sergisi fevkalade mükemmel bir sergi. Başta Hatice hanım olmak üzere tüm öğrencilerini kutluyorum" dedi.

'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı
'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı
'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı
'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı

YORUMLAR
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Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu Arkadaşıyla şakalaşırken denize düşen genç akıntıda kayboldu

Hilmi Türkmen, Üsküdar, Atölye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Monna Rosa Suluboya Sergisi' Üsküdar'da sanatseverlere kapılarını açtı - Son Dakika


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