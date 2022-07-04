Mozambik tabiatı 40 yıl sonra tekrar beyaz gergedanlara kavuştu - Son Dakika
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Mozambik tabiatı 40 yıl sonra tekrar beyaz gergedanlara kavuştu

04.07.2022 21:41
Mozambik tabiatı 40 yıl sonra tekrar beyaz gergedanlara kavuştu

Mozambik'in doğal vahşi yaşam alanları, 40 yıllık aranın ardından, nesilleri tükenme tehdidi altındaki beyaz gergedanlara kavuştu.

Mozambik'in doğal vahşi yaşam alanları, 40 yıllık aranın ardından, nesilleri tükenme tehdidi altındaki beyaz gergedanlara kavuştu.

Mozambik'te 1977-1992 yılları arasında süren iç savaşta beyaz gergedan nüfusu tamamen tükenmişti.

Sivil toplum kuruluşu Barış Parkları Vakfı (PPF) tarafından yürütülen bir doğa koruma programı kapsamında, 19 gergedan, Mozambik'in güney batısındaki Zinave Ulusal Parkı'na getirildi.

Gergedanların teslim töreninde hazır bulunan Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, burada yaptığı konuşmada, "Biyoçeşitliliğin korunması evrensel bir zorunluluktur ve birlikte doğal mirasımızın korunması için savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Afrika gergedanlarının nesli tükenme tehdidi altında

Afrika vahşi doğasının "5 büyükleri" içinde yer alan gergedanlarının nüfusu, yüksek piyasa değerine sahip boynuzları için kaçak avcılar tarafından avlanmaları sonucu, son yarım asırda tükenme noktasına geldi.

Güney Afrika Milli Parklarından (SANPARKS) edinilen bilgiye göre, kaçak avcılık sonucu bugün kıtanın vahşi doğasında yaklaşık 3 bin 800 siyah gergedan ve 18 bin civarında beyaz gergedan bulunuyor.

Bazı Asya ülkelerinde "statü" simgesi olan takı ve süs eşyası yapılmak için talep edilen gergedan boynuzları, uluslararası piyasada kilosu on binlerce dolardan alıcı buluyor.

Uluslararası suç örgütleri, hayvan başına yüz binlerce dolarlık gelir elde ettikleri bu boynuzlar için gergedanları hedef almayı sürdürüyor.

Öte yandan kaçak avcılarla etkin mücadele ve Kovid-19 salgının getirdiği seyahat kısıtlamaları nedeniyle son birkaç yılda kaçak avlanan gergedan sayısında düşüş yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Mozambik, Afrika, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mozambik tabiatı 40 yıl sonra tekrar beyaz gergedanlara kavuştu - Son Dakika

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