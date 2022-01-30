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Mübadele 99. yılında Büyükçekmece'de anıldı - Son Dakika

Mübadele 99. yılında Büyükçekmece'de anıldı

30.01.2022 14:35

Mübadele 99. yılında Büyükçekmece'de anıldı Büyükçekmece Belediyesi 99. yılında mübadeleyi unutmadı Mübadele 99. yıl dönümünde unutulmadı.

Mübadele 99. yılında Büyükçekmece'de anıldı

Büyükçekmece Belediyesi 99. yılında mübadeleyi unutmadı

İSTANBUL - Mübadele 99. yıl dönümünde unutulmadı. Büyükçekmece Belediyesi ve Büyük Mübadele Derneği'nin düzenlediği etkinlikte yaşanan göç canlandırılarak vatandaşlara anlatıldı. Ardından ise denize karanfil bırakan vatandaşlar, yollarda hayatını kaybedenleri insanları andı.

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan anlaşma sonucu, iki ülke arasında Rum ve Türk nüfusun yer değiştirdiği ve tarihe "Mübadele" adıyla geçen olay, 99. yılında unutulmadı. Yaklaşık 500 bin Türk ve 1 milyon 200 bin Rum'un yer değiştirdiği mübadele, Büyükçekmece Belediyesi ve Büyük Mübadele derneğinin gerçekleştirdiği bir dizi etkinlikle anıldı. Kostüm giyen oyuncular, izleyicilere göçü denizden teknelerle gelerek canlandırırdı. Ardından ise yollarda hayatını kaybeden mübadillerin anısına vatandaşlar, göçün ilk başladığı yer olan Mimar Sinan iskelesinden denize karanfiller bıraktı. Etkinlik bünyesinde düzenlenen "1. Kuşak Mübadiller Fotoğraf Sergisi" ile de etkinliğe katılan vatandaşlara mübadillerin fotoğrafları gösterildi.

"Mübadiller anısına denize karanfil attık"

Mübadele dönemi hakkında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün mübadelenin 99. yılını andık. Mimar Sinan ya da diğer adı ile Kalikratya olarak anılan noktada bu etkinliği gerçekleştirdik. O gün buradan ayrılan Rum vatandaşlarımızın anısına denize karanfiller attık. Yunanistan'dan gelen Türk vatandaşlarımızın ise karaya çıkışının temsilini gerçekleştirdik. Bu etkinliği her sene yapıyoruz. Dramatik bir yolculuktur ama kurtuluş savaşı sonucunda dünya iki ulus devlete kavuşmuştur. Bunlardan bir tanesi modern Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Yunanistan Krallığı'dır. Tabi bu tip savaşların sonucunda bu olaylar kaçınılmazdır. O gün ki şartları düşündüğümüzde bu olay dinsel bir değişimdir. Yollarda yaşanan o dramatik sahneleri daha önceden filmlerde görmüştük. Bizde her sene düzenlediğimiz etkinliklerde bu acıları dile getirmek istiyoruz. O süreçte 2005 Rum buradan Yunanistan'a gitti. Bir o kadarda Türk bu topraklara geldi. Buradan giden insanlar o topraklarda doğup büyüdüğü köy olan Kalikratya ismini devam ettirdiler. Yaşadıkları yere Neo-Kalikratya ismini vermişler. Biz buradan giden insanların kurdukları beldeler ile kardeş şehir olduk. Bu da çok önemlidir, bunun altını çizmek isterim. Büyükçekmece belediyesi ile bu şehirler çok yakın ilişki içerisindedir. Karşılıklı mübadeleye konu olmuştur bu çok önemlidir. O dönemde yaşanan acılara orada ve burada şahit olduk. Bizde bu acıları yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Babasının evini bulmak için geldi

Babasının doğmuş olduğu topraklarda anma etkinliği düzenlendiğini duyarak Büyükçekmece'ye gelen Lefteris Emmanouilidis, "Bu etkinlik için çok teşekkür ederim. Ben Yunanistan'dan buraya babamın evini bulmak için geldim. Böyle bir etkinlik ile karşılaştığım için çok mutlu oldum" dedi.

Mübadele 99. yılında Büyükçekmece'de anıldı
Mübadele 99. yılında Büyükçekmece'de anıldı
Mübadele 99. yılında Büyükçekmece'de anıldı

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Büyükçekmece, Yunanistan, Mübadele, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mübadele 99. yılında Büyükçekmece'de anıldı - Son Dakika


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