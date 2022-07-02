Mudanya Lezzet Şenliği'nde Manuş Baba konser verdi - Son Dakika
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Mudanya Lezzet Şenliği'nde Manuş Baba konser verdi

02.07.2022 09:47
Mudanya Lezzet Şenliği'nde Manuş Baba konser verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla belediye tarafından düzenlenen "Lezzet Şenliği" başladı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla belediye tarafından düzenlenen "Lezzet Şenliği" başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşle başlayan şenlikte, bando konseri ve step aerobik gösterileri yapıldı.

Mütareke Meydanı'nda devam eden programda, Girit yemekleri, zeytinyağlılar, organik ürünler beğeniye sunuldu.

Stant ziyaretlerinin ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, katılımcılara sertifikalarını verdi.

İlk gün programı, sanatçı Manuş Baba'nın konseriyle tamamlandı. Şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Manuş Baba'nın performansı, konser sonunda müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Kaynak: AA

Manuş Baba, Mudanya, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mudanya Lezzet Şenliği'nde Manuş Baba konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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