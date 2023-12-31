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Mudurnu'da restore edilen Kanuni Sultan Süleyman Cami, yeni yılda ibadete açılacak - Son Dakika
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Mudurnu'da restore edilen Kanuni Sultan Süleyman Cami, yeni yılda ibadete açılacak

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde restorasyon çalışmaları sona eren Kanuni Sultan Süleyman Cami'nin yeni yılın ilk ayında ibadete açılması planlanıyor. Cami içi aslına uygun yenilenirken, çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Mudurnu\'da restore edilen Kanuni Sultan Süleyman Cami, yeni yılda ibadete açılacak
31.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 11:10
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde restorasyon çalışmaları sona eren Kanuni Sultan Süleyman Cami'nin yeni yılın ilk ayında ibadete açılması planlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında 1546'da Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle ahşap açma tavan ve taş duvar olarak inşa edilen caminin içi aslına uygun yenilendi.

Cami çevresindeki türbelerin bakım onarımı yapılırken, şadırvan ve tuvalet bölümleri de elden geçirildi.

Restorasyon çalışmaları sona eren caminin çevre düzenlemesinin ardından ocak ayında yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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