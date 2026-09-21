Muğla Büyükşehir Başkanı Aras, Şam'da Suriye Turizm Bakanı'yla iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Başkanı Aras, Şam'da Suriye Turizm Bakanı'yla iş birliğini görüştü

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Muğla Büyükşehir Başkanı Aras, Şam\'da Suriye Turizm Bakanı\'yla iş birliğini görüştü
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Şam'da Suriye Turizm Bakanı Mazen al-Salhani ile görüştü. Görüşmede turizm, yatırım ve kentler arası iş birliği ile iki ülkenin karşılıklı ziyaretlerle yatırım imkanlarını değerlendirmesi konusunda mutabık kalındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Kültür ve Turizm Komisyonu Başkanı Ahmet Aras, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Turizm Bakanı Mazen al-Salhani ile bir araya geldi.

Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Kültür ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak Şam'a ziyaret gerçekleştiren Başkan Ahmet Aras, Suriye Turizm Bakanı Mazen al-Salhani ile görüştü. Görüşmede turizm, yatırım ve kentler arası iş birliği konuları ele alındı.

Muğla ile Suriye kentleri arasında kurulabilecek yeni iş birliği imkanlarının da değerlendirildiği görüşmede, iki ülkenin turizm sektörlerinin karşılıklı ziyaretlerle yatırım ve iş birliği imkanlarını yerinde değerlendirmesi konusunda mutabık kalındı.

Başkan Aras, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı çatısı altında ortak projeler geliştirmeyi ve bölgenin kültür ve turizm alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi önemsediklerini belirtti.

Akdeniz kentleri arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Aras, "Akdeniz'in kentleri arasında kuracağımız her yeni köprünün; barışa, karşılıklı güvene ve ortak kalkınmaya katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir BelediyesiKültür SanatAhmet ArasPolitikaSuriyeTurizmMuğlaŞamSon Dakika

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