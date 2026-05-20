Muğla'da gençlik kokteyli düzenlendi

20.05.2026 11:33  Güncelleme: 11:34
Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Muğla Gençlik Meclisi'nin düzenlediği kokteylle kutlandı. Etkinliğe STK temsilcileri, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı; birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Muğla Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen özel bir kokteyl programıyla taçlandı.

Gençlik sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, üniversite öğrenci toplulukları, protokol üyeleri ve çok sayıda gencin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz da kokteyli ziyaret ederek gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu. Etkinlikte gençlere seslenen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, meydandaki atmosferden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Atamızın güvenip de gençlere emanet ettiği geleceğin hakkını veren gençler şu anda bu meydanda. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık buradaki bu birlik beraberlik için. Bugün çok anlamlı bir gün. Tam 107 yıl önce Atamız bir hayal kurdu. Şartlar gerçekten hiç öyle pırıl pırıl değildi, çok zordu her şey. Ama onun sahip olduğu bir inanç, bir gayret ve bir mücadele vardı. Samsun'da yakılan o milli mücadele meşalesinin peşinden giden yurttaşlarımız sayesinde bugün burada özgürce hayal kurabiliyor, hayallerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bize, hepimize düşen; layık olmak. Atatürk'ün çocukları olmak, öyle davranmak. Eğleneceğiz, coşacağız ama yarın aynı çalışkanlıkla hayallerimize koşmaya devam edeceğiz. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

"Gençlerimizin sarsılmaz bir inançla yanındayız"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ise konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın selamlarını ileterek belediye olarak gençlerin her zaman arkasında olduklarını vurguladı. Yılmaz, konuşmasında "Bugün burada sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Marmaris'teki fener alayı yürüyüşüne katılan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın sizlere özellikle selam ve sevgilerini iletiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin geçtiğimiz iki yıl içerisinde canla başla, sarsılmaz bir inançla yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de tüm gençlerimizin yanında olduğumuzu özellikle bilmenizi isterim. Yenilmez kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünde, hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

