Muğla'da 6. Hamsi Şöleni: 5 Ton Balık Dağıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla'da 6. Hamsi Şöleni: 5 Ton Balık Dağıtıldı

Muğla\'da 6. Hamsi Şöleni: 5 Ton Balık Dağıtıldı

Muğla Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 6. Hamsi Şöleni'nde 5 ton balık pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Şölende horon oynayan katılımcılar, ızgara ve tavalarda pişirilen hamsiyi ekmek arasında yiyerek keyifli bir gün geçirdi. Programa Muğla Valisi, AK Parti Milletvekili ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.

10.03.2024 22:23  Güncelleme: 22:26
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Muğla'da gerçekleştirilen "6. Hamsi Şöleni"nde 5 ton balık pişirilerek dağıtıldı.

Muğla Karadenizliler Derneğince Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen şölende, katılımcılar horon oynadı.

Yaklaşık 5 ton hamsi, ızgara ve tavalarda pişirildikten sonra ekmek arasına konularak vatandaşlara dağıtıldı. Balık dağıtılan stantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlara yöresel tarhana çorbası da ikram edildi.

Karadeniz bölgesi sanatçılarının da sahne aldığı programda, vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Her kültürden insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Karakaş, Karadeniz ve Ege kültürünü buluşturmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da 6. Hamsi Şöleni: 5 Ton Balık Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 6. Hamsi Şöleni: 5 Ton Balık Dağıtıldı - Son Dakika
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