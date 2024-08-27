Muğla'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Başladı

Muğla\'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Başladı

Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı. Festival kapsamında sanatçılar sahne alırken, festivalin kapanışı Fethiye'de yapılacak.

27.08.2024 00:16
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Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Bodrum ilçesinde başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu da Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin açılışı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi.

Gecede sahne alan sanatçı Kubat söylediği şarkılarla sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Festivalin açılışında bazı zurna sanatçıları da sahnede performanslarını sergiledi. Geceye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festival kapsamında yarın Menteşe ilçesindeki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman sahne alacak.

Üçüncü günü ise Milas Atapark'ta sanatçı İsmail Altunsaray performans sergileyecek. Festivalin kapanışı ise 29 Ağustos'ta Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş'in sahnesiyle yapılacak.

Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı festivalde, Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1, Türkiye'nin değişik illerinden 8 zurna sanatçısı yer alıyor.

Festivalin açılışına Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çolakoğlu'nun da arasında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Başladı - Son Dakika

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