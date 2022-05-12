Muğla'da asırlık Hatice Nine'ye sürpriz doğum günü - Son Dakika
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Muğla'da asırlık Hatice Nine'ye sürpriz doğum günü

12.05.2022 20:23
Muğla'da asırlık Hatice Nine'ye sürpriz doğum günü

Muğla'nın Datça ilçesinde 100 yaşına giren Hatice Yalçınkaya'ya doğum gününde çocukları ve torunları sürpriz yaptı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 100 yaşına giren Hatice Yalçınkaya'ya doğum gününde çocukları ve torunları sürpriz yaptı.

İskele Mahallesi'nde yaşayan Yalçınkaya için çocukları, üzerine 100 yazan pasta hazırladı.

Yalçınkaya, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek doğum gününü kutladı. Daha sonra üç çocuğu ve torunları Yalçınkaya'nın elini öperek yeni yaşını kutladı.

Yalçınkaya, sürprizden çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Muğla, Doğum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da asırlık Hatice Nine'ye sürpriz doğum günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da asırlık Hatice Nine'ye sürpriz doğum günü - Son Dakika
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