Muğla\'da Nostalji rüzgârı: 70\'ler ve 80\'lerin film müzikleri büyüledi

14.04.2026 12:52  Güncelleme: 12:53
Muğla'da düzenlenen 'Film Müzikleri Konseri', 70'li ve 80'li yılların unutulmaz eserleriyle sanatseverlere nostaljik bir yolculuk sundu. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirilerek izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Muğla, sinema tarihinin unutulmaz melodilerine ev sahipliği yapan özel bir konsere sahne oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, "Film Müzikleri Konseri" ile sanatseverleri geçmişe uzanan büyülü bir yolculuğa çıkardı.

Sanat yönetmenliğini Şavk Eryürek'in üstlendiği konser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 70'li ve 80'li yılların sinema dünyasına damga vurmuş film müziklerinin seslendirildiği gece, izleyicilere hem duygusal hem de nostaljik anlar yaşattı.

Sinemanın altın yıllarından seçilen eserler, güçlü orkestrasyon ve sahne performanslarıyla yeniden hayat buldu. Dönemin ikonik film müzikleri, izleyicileri adeta yıllar öncesine götürürken, salonu dolduran sanatseverler eserlere eşlik etti. Müziğin hafızadaki gücünü bir kez daha ortaya koyan konser, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurdu.

Muğla'da düzenlenen bu özel konser, nostaljinin gücünü bir kez daha ortaya koyarken, 70'li ve 80'li yılların unutulmaz film müziklerini yeni nesillerle buluşturması açısından da büyük önem taşıdı.

Konserin finalinde salonu dolduran sanatseverler, sahnedeki performansa dakikalarca ayakta alkışlarla karşılık verdi. 70'li ve 80'li yılların unutulmaz film müzikleriyle zirveye ulaşan gece, izleyicilerin coşkusuyla adeta taçlandı. Alkışların uzun süre dinmemesi, gecenin ne denli etkileyici ve başarılı geçtiğinin en güçlü göstergesi olurken, sanatçılar bu yoğun ilgi karşısında seyirciyi selamlayarak teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

