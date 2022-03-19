Muğla'da, Köyceğiz-Dalyan lagün havzası su çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da, Köyceğiz-Dalyan lagün havzası su çalıştayı düzenlendi

19.03.2022 14:16
Muğla'da, Köyceğiz-Dalyan lagün havzası su çalıştayı düzenlendi

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Köyceğiz Meclisi tarafından İklim Değişikliği, Kuraklık, Madenler ve Su konusunda duyarlılık geliştirmek amacıyla, Köyceğiz-Dalyan lagün havzası su çalıştayı yapıldı.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Köyceğiz Meclisi tarafından İklim Değişikliği, Kuraklık, Madenler ve Su konusunda duyarlılık geliştirmek amacıyla, Köyceğiz- Dalyan lagün havzası su çalıştayı yapıldı.

Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştayda, dünyada yaşanan ikilim değişikliğine bağlı ortaya çıkan kuraklık, insan eliyle doğal alanların azalması ve suyun önemine dikkat çekildi.

Moderatörlüğünü Meral Metin'in yaptığı çalıştayda, "Küresel ısınma, kuraklık ve açlık", "Su ve insan psikolojisi", "Köyceğiz'den suya ve su havzalarına müdahale" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştay, atölye çalışmaları ile sona erdi.

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Köyceğiz, Dalyan, Muğla, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da, Köyceğiz-Dalyan lagün havzası su çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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