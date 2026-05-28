Muğla'da Kurban Bayramı Yoğunluğu
Muğla'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

28.05.2026 12:49
Kurban Bayramı'nda Muğla'nın plajları, tatilcilerle dolup taştı. Hava ve deniz suyu sıcaklığı büyüledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Datça, Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Muğla'nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

Datça'da tatilciler, halk plajının yanı sıra Karaincir ve Perili Köşk plajlarında yoğunluk oluşturdu. Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Bodrum'da da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerin adresi oldu.

Marmaris'te de sahillerde yoğunluk oluştu. Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı'nda tatilciler güneşlendi, denize girerek serinledi.

Yerli ve yabancı turistler, su sporları istasyonlarında da jet ski ve deniz paraşütüyle heyecanlı dakikalar yaşadı.

Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarıyla Yarımada'daki sahillerde tatilciler, yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Macera tutkunu tatilciler, Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz manzarasını seyretme imkanı buldu.

Kentte teknelerle denize açılan turistler, farklı koyların berrak sularında yüzmenin keyfini çıkardı, bazı turistler de su sporları yaptı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
