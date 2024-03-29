Muğla\'da öğrenciler Mehmet Atilla ile bir araya geldi

Muğla'da öğrenciler "Bir kitap bir insan" projesinde Muğlalı yazar Mehmet Atilla ile bir araya geldi.
Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın destekleri ile başlatılan Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda "Bir kitap bir insan" projesi yürütülüyor.
Proje kapsamında Muğlalı Yazar Mehmet Atilla, Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz ilk ve ortaokulundan 550 öğrenci ile Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosunda bir araya geldi.
Söyleşi ve imza günü gerçekleştirilen programda, öğrenciler yazara ait okudukları kitaplar ile ilgili soru sorarak merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı.
Program sonunda öğrenciler Atilla'ya kitaplarını imzalattı.
Proje ile çocukların kitapların derin dünyasına yolculuk etmede ve okuma alışkanlıklarını artırmada önemli rol oynadığı bu nedenle projenin olup okul içi ve okul dışı etkinliklerle devam ettiği ifade edildi.
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