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Müze ve ören yerlerinden 2021'de 13 milyon lira gelir elde edildi - Son Dakika

Müze ve ören yerlerinden 2021'de 13 milyon lira gelir elde edildi

12.01.2022 12:30

Doğal güzellikleri, denizi, tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile turistlerin vazgeçilmez tatil rotaları arasında olan Muğla'daki müze ve ören yerleri, 2021'de 802 bin 792 ziyaretçi ağırladı.

Doğal güzellikleri, denizi, tarihi dokusu ve kültürel yapısı ile turistlerin vazgeçilmez tatil rotaları arasında olan Muğla'daki müze ve ören yerleri, 2021'de 802 bin 792 ziyaretçi ağırladı.

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için Muğla ve turistik ilçelerini tercih eden turistler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl kent merkezi ve ilçelerindeki 7 müze ve kazı çalışması devam eden 15 ören yeri, 802 bin 792 ziyaretçi ağırladı, bu ziyaretlerden 13 milyon 679 bin 397 lira gelir elde edildi.

Bodrum ilçesindeki "Saint John Şövalyeleri"nin inşa ettiği ve Bodrum Kalesi'nde kurulu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 164 bin 205, yine Bodrum'daki Zeki Müren Müzesi 52 bin 296, Mausoleion Anıt Müzesi ise 18 bin 643 ziyaretçi tarafından gezildi.

Sedir Adası en çok ziyaret edilen ören yeri oldu

Altın sarısı kumu ve mavinin farklı tonlarını bir arada barındıran deniziyle ilgi çeken Sedir Adası ise geçen yıl yine ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen ören yeri oldu. Marmaris'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki ada, günümüze uzanan antik kalıntılarıyla de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Sedir Adası, geçen yıl 121 bin 122 ziyaretçi sayısına ulaştı.

En çok ilgi gören ikinci ören yeri Fethiye ilçesindeki Kayaköy oldu. Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Kayaköy Ören Yeri, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kayaköy'ü geçen yıl 76 bin 539 ziyaretçi gezdi.

Kentte en çok ziyaret edilen yerlerde üçüncü sırayı, Datça ilçesindeki Kinidos Antik Kenti aldı. Knidos, geçen yıl 72 bin 908 ziyaretçiyi ağırladı. Akdeniz ve Ege'nin birleştiği noktadaki özel konumu nedeniyle cazibesi artan antik kente karadan ve denizden ulaşılabiliyor. Bölgedeki Kauons Antik Kenti'ni 35 bin 526, Tlos Antik Kenti'ni ise 27 bin 261 ziyaretçi gezdi.

Erdoğan'ın ziyareti Stratonikeia Antik Kenti'ne ilgiyi artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaretinin ardından bu ören yerine ilgi de arttı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 3 bin yıllık kent, geçen yıl 16 bin 989 ziyaretçi ağırladı. Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemini sürdüren Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni 2019'da ziyaret etmişti. Erdoğan'ın 3 bin yıllık antik kentte devam eden kazı çalışmalarına ilişkin bilgi alıp, Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'ni de gezmesinin ardından bölgeye olan ilgide artış görüldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'daki birçok antik kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını söyledi.

Bingöl, geçtiğimiz yıl devam eden kazı çalışmalarına ek olarak Menteşe, Ula ve Kavaklıdere ilçesinde bulunan ören yerlerinde yeni kazı çalışmalarının da başladığını belirterek, "Muğla, kültür turizminde önemli bir merkez konumunda. Müze ve ören yerlerine gelen ziyaretçi sayısı ve elde edilen gelirde önceki yıla oranla büyük artış sağlandı. Muğla, yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın tarihi ve kültürel özellikleriyle dünyadaki önemli avantajlara sahip yerler arasında olduğunu ifade eden Bingöl, ziyaretçi sayısı ve elde edilen gelirin bir önceki yıla oranla iki katına çıktığı bilgisini verdi.

Müze ve ören yerlerinden 2021'de 13 milyon lira gelir elde edildi
Müze ve ören yerlerinden 2021'de 13 milyon lira gelir elde edildi
Müze ve ören yerlerinden 2021'de 13 milyon lira gelir elde edildi

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Stratonikeia, Turizm, Muğla, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Müze ve ören yerlerinden 2021'de 13 milyon lira gelir elde edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müze ve ören yerlerinden 2021'de 13 milyon lira gelir elde edildi - Son Dakika
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