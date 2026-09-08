Muğla’daki müze ve ören yerlerini 2025’te 1 milyon 202 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Muğla’daki müze ve ören yerlerini 2025’te 1 milyon 202 bin kişi ziyaret etti

Muğla’daki müze ve ören yerlerini 2025’te 1 milyon 202 bin kişi ziyaret etti
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı illere göre müze, eser ve ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı illere göre müze, eser ve ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri açıklandı. Verilere göre Muğla'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 9 müze ve 16 ören yeri bulunurken, müze ve ören yerlerini yıl boyunca 1 milyon 202 bin 505 kişi ziyaret etti.

TÜİK verilerine göre Muğla'daki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin 950 bin 828'i ücretli, 251 bin 677'si ise ücretsiz ziyaret gerçekleştirdi. Kentte 2025 yılında satılan müze kartı sayısı ise 160 bin 773 olarak kayıtlara geçti.

Müzelerde 100 bin 572 eser bulunuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Muğla'daki müzelerde 2025 yılı sonu itibarıyla toplam 100 bin 572 eser bulunuyor. Eserlerin 44 bin 240'ını arkeolojik materyaller, 3 bin 306'sını etnografik materyaller, 52 bin 740'ını sikkeler oluşturuyor. Müzelerde ayrıca 40 tablet, 119 mühür ve mühür baskısı ile 120 diğer eser olmak üzere farklı kategorilerde eserler de bulunuyor.

Özel müzeleri bin 760 kişi ziyaret etti

Muğla'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin yanı sıra 3 özel müze de faaliyet gösteriyor. Bu müzelerde toplam 625 eser bulunurken, 2025 yılında özel müzeleri 1 bin 760 kişi ziyaret etti.

Muğla'da 5 bin 332 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor

TÜİK'in 2025 yılı verilerinde Muğla'daki taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanlarına ilişkin bilgiler de yer aldı. Buna göre kentte toplam 5 bin 332 taşınmaz kültür varlığı ve sit alanı bulunuyor.

Taşınmaz kültür varlıkları içerisinde 4 korumaya alınan sokak, 8 anıt ve abide, 52 idari yapı, 922 kültürel yapı, 7 askeri yapı, 194 endüstriyel ve ticari alan, 360 dini yapı, 511 mezarlık, 3 bin 88 sivil mimarlık örneği ve 266 kalıntı yer alıyor. Muğla'da kayıtlı şehitlik sayısı ise bulunmuyor.

TÜİK verileri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Muğla'nın müze ve ören yerlerinin 2025 yılında da yoğun ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Muğla’daki müze ve ören yerlerini 2025’te 1 milyon 202 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla’daki müze ve ören yerlerini 2025’te 1 milyon 202 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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