Muğla'nın bilinmeyen Sibiryası, uzun süren kar küreme çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Muğla'nın bilinmeyen Sibiryası, uzun süren kar küreme çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı

30.03.2022 13:00

Muğla'nın bilinmeyen Sibiryası, uzun süren kar küreme çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı Muğla, kar ve güneş turizmi ile Antalya'ya rakip olacak Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Göktepe Yaylası, bu yıl oldukça yoğun geçen kar yağışlarının ardından kayak...

Muğla'nın bilinmeyen Sibiryası, uzun süren kar küreme çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı

Muğla, kar ve güneş turizmi ile Antalya'ya rakip olacak

MUĞLA - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Göktepe Yaylası, bu yıl oldukça yoğun geçen kar yağışlarının ardından kayak turizmine kazandırılacak.

Türkiye'nin önemli turizm şehirlerinden olan Muğla, deniz turizminin yanı sıra kayak turizmine de kazandırılacak. Yıllık 3 milyon yabancı, 5 milyon da yerli turist ağırlayan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla, artık sadece güneşi, denizi ve doğal manzarasının yanı sıra karlı dağlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Bölgede kar küreme çalışmaları başlatılırken, özellikle yaz aylarında Kavaklıdere ilçesinde deniz turizmi ile birlikte kayak turizminin de yapılması hedefleniyor.

Doğal manzaraları ile bilinen Kavaklıdere ile Göktepe Yaylası arasına yaklaşık 1 saatlik mesafede gidilebilirken, Muğla'da aynı gün iki mevsimi yaşamak mümkün. Göktepe'de kalınlığı 2 metreyi aşan karlı dağa ulaşım için ekipler çalışma başlatırken, deniz turizm merkezi olan Muğla'nın kayak turizmine de aday olması için harekete geçildi. Yapılacak çalışmaların ardından Muğla'nın Antalya'ya rakip olması bekleniyor.

Muğla'nın bilinmeyen Sibiryası, uzun süren kar küreme çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı
Muğla'nın bilinmeyen Sibiryası, uzun süren kar küreme çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı
Muğla'nın bilinmeyen Sibiryası, uzun süren kar küreme çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı

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Antalya, Turizm, Muğla, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'nın bilinmeyen Sibiryası, uzun süren kar küreme çalışmaları sonrası ulaşıma açıldı - Son Dakika


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