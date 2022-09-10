Ücretsiz konseri yerli ve yabancı tatilcilerin de olduğu çok sayıda kişi ilgiyle izledi.

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Bodrum'da 'Opus Müzik Festivali' kapsamında Alman Devlet Opera Oda Orkestrası konser verdi - Son Dakika

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