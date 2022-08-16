Fethiye'deki tarihi alanlarda bilimsel araştırma yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiye'deki tarihi alanlarda bilimsel araştırma yapılıyor

16.08.2022 17:06
Fethiye'deki tarihi alanlarda bilimsel araştırma yapılıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tarihi alanlarda bilim insanlarınca yapılan araştırma kitap haline getirilecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tarihi alanlarda bilim insanlarınca yapılan araştırma kitap haline getirilecek.

Fethiye Kaymakamlığı toplantı salonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına gerçekleştirilen "Telmessos Yüzey Araştırmaları" ile Kaymakamlık bünyesinde kurulan Batı Likya Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezinin amacı ve kapsamı hakkında tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Telmessos Yüzey Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut ile akademisyenler katıldı.

Kaymakam Balcı, yaptığı konuşmada, Telmessos Antik Tiyatro su'nun açılması yönünde kararlı olduklarını söyledi.

Telmessos Antik Tiyatrosu'nun 7 yıldır kapalı olduğunu hatırlatan Balcı, "Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatlarıyla çalışmalarda sona geldik. Orayı açacağız. Bunda kararlıyız. Oradaki gereksiz diyebileceğimiz bir takım şeyler var. Onları tahliye edip antik tiyatroyu vatandaşın kullanımına açacağız. Eylül ayında etkinlik yapmayı düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ayrıca konserler vereceğiz." dedi.

Telmessos Yüzey Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Telmessos Yüzey Araştırmaları'nın geçen yıl başladığını, ilk etapta Şövalye Adası karasal ve su altı olmak üzere tüm kalıntıların tespiti ve belirlenmesinin yapıldığını anlattı.

Şövalye Adası sualtı kalıntılarında çalışmaların devam ettiğini, aynı zamanda Fethiye merkez, Çiftlik Mahallesi ile Koca Çalış Tepesi'nde araştırmalar gerçekleşeceğini dile getiren Kızgut, şunları kaydetti:

"Batı Likya Kültürel Varlıklarını Araştırma Merkezi, Fethiye ve çevresi ile ilgili soyut somut tüm kültürel değerleri araştırıp envanterleyecek. Yerli ve yabancı bilim insanları tarafından Fethiye ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarını halka duyurmak için konferans, sempozyumlar ve diğer etkinlikler düzenleyecektir. Merkez üyeleri farklı branşlarda akademisyenlerden oluşmaktadır. Sonunda tüm bu çalışmalar kitap ya da ciltler halinde yazılarak tarihe izler düşülecektir."???????

YORUMLAR
500
Fethiye'de kalkış sırasında çarpışan paraşütlerdeki 4 kişi yaralandı Fethiye'de kalkış sırasında çarpışan paraşütlerdeki 4 kişi yaralandı Fethiye'de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı Fethiye'de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
Kaynak: AA

Araştırma, Fethiye, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Fethiye'deki tarihi alanlarda bilimsel araştırma yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'deki tarihi alanlarda bilimsel araştırma yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement