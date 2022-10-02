Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendi

02.10.2022 17:16
Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl "Yayla Kavunu Yarışması"nın 7'ncisi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl "Yayla Kavunu Yarışması"nın 7'ncisi gerçekleştirildi.

Karabağlar Yaylası Narlı Kahvesi'nde, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştiren yarışmada, yaylada yetiştirilen 20 kavun jüri üyelerince değerlendirildi.

Rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre puanlandırılan kavunlardan Şazer Yılmaz'ın kavunu birinci, Emir Dural'ın kavunu ikinci, Gülşen Köseoğlu üçüncü, Düriye Koç'un kavunu dördüncü ve Mustafa Kızıldağ'ın kavunu beşinci seçildi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödül olarak tarım malzemeleri verilirken, jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı konuşmada, yayla kavunu şenliğinin geleneksel hale getirildiğini ve yaylanın kendine has bir yaşam kültürü olduğunu söyledi.

Tarih ve kültür kenti Muğla'da, Menteşe ilçesine yakışan bir kültür etkinliği yaptıklarını belirten Gümüş, "Geçmişimizi bilemezsek geleceğimizi tayin edemeyiz. Kültür şenliğimizdeki amacımız da zaten bu. Geçmişimizi, tarihimizi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak." dedi.

Etkinlik kapsamında Narlı Kahvesinde Mimar Ebranur Yılmaz tarafından "Tütünün kadınları" fotoğraf sergisi açıldı.

Programda yöresel türküler seslendirildi, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Törene, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Muğla haberi! Menteşe'de Şiir ve Türkü Dinletisi Muğla haberi! Menteşe'de Şiir ve Türkü Dinletisi 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği'nde Çocuklar, Dünyasını Tuallere Yansıttı 7. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği'nde Çocuklar, Dünyasını Tuallere Yansıttı
Kaynak: AA

Mustafa Kızıldağ, Gülşen, Gümüş, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:26 Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 00:37:21. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement