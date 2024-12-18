Muğla'nın Yabancı Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muğla'nın Yabancı Turist Sayısı Artıyor

Muğla\'nın Yabancı Turist Sayısı Artıyor

Muğla, 2024'ün 11 ayında 3.6 milyon yabancı turistle geçen yıla göre %9 artış sağladı.

18.12.2024 13:53
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Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ülkenin önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'yı, 2024'ün 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 3 milyon 679 bin 527 yabancı turist ziyaret etti.

Doğal güzellikleri, lüks otelleri ve antik kentleriyle dikkati çeken, 350 bin yatak kapasiteli Muğla, bu yıl da çok sayıda yerli ve yabancı misafiri konuk ediyor.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü destinasyonlara sahip bölgeyi tercih eden turistler arasında İngilizler yine ilk sırada yer alıyor.

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine, Muğla'ya çok sayıda ülkeden turist geldiğini ve en iyi şekilde ağırlanan misafirlerin kentten mutlu ayrıldığını söyledi.

Turist sayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış olduğunu belirten Akbıyık, şu bilgileri verdi:

"1 Ocak-30 Kasım döneminde kente gelen turist sayısı 3 milyon 679 bin 527'ye ulaştı. Bunun 1 milyon 593 binini İngilizler oluşturdu. İngiltere, Muğla ve Türkiye için bir ana pazar. İngiltere'den sonra en fazla turist 410 bin 149 kişiyle Rusya, 294 bin 88 kişiyle Polonya, 253 bin 30 kişiyle Almanya, 91 bin 537 kişiyle Hollanda ve 1 milyon 37 bin 708 kişiyle diğer ülkelerden gelenlerden oluştu."

Mavi yolculuk ve yat turizminin de merkezi

Akbıyık, yabancıların yanı sıra her yıl yaklaşık 7 ila 10 milyon yerli turistin Muğla ve ilçelerini ziyaret ettiğini dile getirdi.

Muğla'nın alternatif turizm bakımından ülkede birinci sırada yer aldığını vurgulayan Akbıyık, kültür, spor, sağlık, yat, yayla ve kamp-karavan turizmlerinin yoğun olduğunu ifade etti.

Akbıyık, 1484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun deniz kıyı şeridine sahip Muğla'nın, mavi yolculuk ve yat turizminin merkezi konumunda bulunduğunu belirtti.

Kentin son senelerde spor turizmiyle de öne çıktığını anlatan Akbıyık, Muğla ve ilçelerinin yıl içerisinde birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Vali Akbıyık, Muğla'da yıl boyunca kültür, sanat ve spor etkinliklerinin sürdüğünü kaydetti.

"İngiltere pazarında yüzde 5, Rusya pazarında yüzde 10 artış bekliyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da bu yıl turist sayısındaki yüzde 9'luk artışın sektör temsilcilerini memnun ettiğini söyledi.

Bölgenin tarihi, doğası ve yapılabilecek etkinliklerle tatilcilerin cazibe merkezi olduğunu dile getiren Uysal, "Yeni sezonda Dalaman bölgesi için ana pazarımız İngiltere'den yüzde 5 artış öngörüyoruz. İkinci pazarımız Rusya'da da yüzde 10 civarı bir artış bekliyoruz." diye konuştu.

Uysal, Londra'da düzenlenen "World Travel Market" fuarında İngilizlerin Muğla'ya ilgisinin sürdüğünü gördüklerini, 2025'te Polonya pazarında da büyük artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Muğla'nın Yabancı Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika

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