Muğla'ya İlk Çeyrekte 71 Bin Turist Geldi

18.04.2026 11:25
Muğla, 2026'nın ilk üç ayında 71 binden fazla turisti ağırladı; İngiltere önde gelen pazar.

Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Muğla, 2026 yılının ilk üç ayında 71 binden fazla turisti misafir ederek sezona hareketli bir başlangıç yaptı.

Doğal güzellikleri, 350 bin yatak kapasiteli konaklama tesisleri ve antik kentleriyle dikkati çeken kent, 1 Ocak-31 Mart döneminde yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde 71 bin 757 turist geldi ve bunların 24 bin 831'ini İngilizler oluşturdu.

Ülke çeşitliliği artıyor

İngiltere'yi 4 bin 792 kişiyle Almanya takip ederken İrlanda 3 bin 102, Fransa 2 bin 30 ve İsveç 1381 turist ile listenin üst sıralarında yer aldı.

"Diğer ülkeler" kategorisinden gelen 35 bin 621 kişilik turist grubu ise Muğla'nın küresel ölçekte artan bilinirliğini ortaya koydu.

"İngiltere ana pazarımız, diğer pazarlarda görünürlük artmalı"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, AA muhabirine, ilk çeyrek verilerinin İngiltere pazarındaki hakimiyeti tescillediğini söyledi.

Yılın ilk üç ayı turist verilerinde İngiltere'nin yerinin doldurulamayacak kadar açık ara önde olduğuna dikkati çeken Aygün, "Muğla'ya gelen 71 bin 757 turistin 24 bin 831'i İngiltere'den. Bu tablo, İngiltere pazarının bizim için hala en güçlü ve en önemli pazar konumunda olduğunu çok net anlatıyor." dedi.

Muğla'nın tek bir ülkeye bağlı kalmadan farklı coğrafyalardan ilgi gördüğünü vurgulayan Aygün, "İngiltere'deki gücümüzü korurken diğer Avrupa ülkeleri ve farklı pazarlarda da daha fazla görünür olmamız gerekiyor. Doğru tanıtımla bu rakamların çok daha yukarı çıkacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.???????

Aygün, bölgede ikinci pazarın Rusya ve Polonya olduğuna dikkati çekerek "Buralarda da savaş etkisi altındayız. Haziran itibarıyla barış süreçleri uzarsa turizmin normal günlere döneceğini umuyoruz." diye konuştu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mutlu Ayhan ise İngiltere pazarının ne kadar önemli olduğunu turizm verilerinin gözler önüne serdiğini söyledi.

Ayhan, haziran itibarıyla bölgedeki barış süreçlerinin olumlu seyretmesi durumunda turizmin normal seyrine döneceğini umduklarını ifade etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de sektörün hassasiyetine vurgu yaparak "Yıllardır ana pazarımız İngiltere ve sadık bir turist kitlemiz var. Ancak turizm krizlerden çok çabuk etkileniyor. Savaş nedeniyle rezervasyonlar şu an ağır ilerliyor. Beklenen turist sayılarına ulaşmak için kalıcı barışın tesis edilmesi kritik önem taşıyor." dedi.???????

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
