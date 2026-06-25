Sarıgöl\'de aşure kazanları kaynamaya başladı

Muharrem ayının bereketi Sarıgöl'de sofralara taşındı. Evlerde ve hayırseverler tarafından kurulan aşure kazanlarında hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edilirken, Sarıgöl Belediyesi de cuma günü geniş çaplı aşure dağıtımı yapacağını duyurdu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları kurulmaya başlandı. Evlerde ve hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan aşureler, komşulara, esnafa ve vatandaşlara ikram edilerek paylaşma ve dayanışma geleneği yaşatılıyor.

Aşure ayı dolayısıyla ilçenin birçok noktasında hazırlanan aşureler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, ilçe halkı birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vatandaşlar, "Kalplerimiz Kerbela'nın tarifsiz hüznüyle sızlarken, Aşure Günü'nün bereketini paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve 72 yarenini derin bir hürmet ve rahmetle yad ediyoruz. Bu mübarek günde gönüllerimize ferahlık, hanelerimize huzur ve bereket dolsun. Aşure Gününüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sarıgöl Belediyesi de Muharrem ayı dolayısıyla cuma günü geniş çaplı aşure hazırlayarak vatandaşlara ikram edeceğini açıkladı. - MANİSA