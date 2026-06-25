Sarıgöl'de aşure kazanları kaynamaya başladı - Son Dakika
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Sarıgöl'de aşure kazanları kaynamaya başladı

Sarıgöl\'de aşure kazanları kaynamaya başladı
25.06.2026 13:37  Güncelleme: 13:38
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla evlerde ve hayırseverler tarafından hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram ediliyor. Sarıgöl Belediyesi cuma günü geniş çaplı aşure dağıtımı yapacak.

Muharrem ayının bereketi Sarıgöl'de sofralara taşındı. Evlerde ve hayırseverler tarafından kurulan aşure kazanlarında hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edilirken, Sarıgöl Belediyesi de cuma günü geniş çaplı aşure dağıtımı yapacağını duyurdu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları kurulmaya başlandı. Evlerde ve hayırsever vatandaşlar tarafından hazırlanan aşureler, komşulara, esnafa ve vatandaşlara ikram edilerek paylaşma ve dayanışma geleneği yaşatılıyor.

Aşure ayı dolayısıyla ilçenin birçok noktasında hazırlanan aşureler vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, ilçe halkı birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Vatandaşlar, "Kalplerimiz Kerbela'nın tarifsiz hüznüyle sızlarken, Aşure Günü'nün bereketini paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve 72 yarenini derin bir hürmet ve rahmetle yad ediyoruz. Bu mübarek günde gönüllerimize ferahlık, hanelerimize huzur ve bereket dolsun. Aşure Gününüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sarıgöl Belediyesi de Muharrem ayı dolayısıyla cuma günü geniş çaplı aşure hazırlayarak vatandaşlara ikram edeceğini açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sarıgöl'de aşure kazanları kaynamaya başladı - Son Dakika

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