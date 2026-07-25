Mühendislikten Tiyatroya: Abdullah Özyurt\'un Hikayesi

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Modernizasyon Daire Başkanlığı'nda, 12 yıldır tren raylarının yenilenmesinde görev yapan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Abdullah Özyurt (40), demir yollarında biriktirdiği hikayeleri tiyatro oyunlarına taşıdı. Özyurt'un yazdığı 20 oyundan 5'i ödül aldı, birçoğu ise Devlet Tiyatroları tarafından sahnelendi.

Evli ve 1 çocuk babası Abdullah Özyurt, ilk üniversite eğitimini Erciyes Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Lise yıllarında şiir ve denemeler yazmaya başlayan Özyurt, tiyatro yazarlığıyla üniversite yıllarında tanıştı. 2008 yılında üniversitede Türkçe Kulübü Başkanlığı yaptığı dönemde kendi tiyatro topluluğunu kurarak ilk oyununu yazıp sahneleyen Özyurt, mezuniyetinin ardından 2014 yılında TCDD Genel Müdürlüğü'nde Modernizasyon Daire Başkanlığı'nda Elektrik ve Elektronik Mühendisi olarak göreve başladı.

Mevcut hatların ve hızlı tren hatlarının elektrikli hale getirilmesi için proje hazırlanması, yapım işlerinin yürütülmesi ve kontrollüğü görevini üstlenen Özyurt, 2017 yılında yetenek sınavıyla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'nı kazanıp, 2021'de 2'nci olarak mezun oldu. Tiyatro oyunu yazmaya devam eden Özyurt'un bu süreçte yazdığı 20 oyundan 8'i sahnelendi, 5'i ödül aldı. Özyurt'un, 2022'de Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen yarışmada 1'inci olan 'Holden'in Kül Kedileri' oyunu, o yıldan bu yana Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmeye devam ediyor. Özyurt'un 'Gramofon Hala Çalıyor' oyunu da Antalya Devlet Tiyatrosu'nda sahneleniyor.

DEVLET TİYATROLARI'NDAN ÖDÜL

Özyurt, tiyatro yazarlığına mühendislik fakültesinde okuduğu yıllarda başladığını, TCDD'de işe başlayınca bu tutkusundan vazgeçmediğini ve eğitimini de almaya karar verip, Tiyatro Bölümünü okuduğunu anlattı. Özyurt, "2020 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada ilk ödülümü aldım. Yine aynı yıl içerisinde Aydın Üstüntaş Geleneksel Oyun Yazma Yarışmasında, 'Son İstasyon' isimli oyunumla ödül aldım. Yine Suat Taşer Kısa Oyun Yazma Yarışmasında da ödül aldım ve bu böyle devam etti. Bu durum beni üretken olmaya da teşvik etti. 2022 yılında Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Kadın Konulu Oyun Yazma Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldüm. ve o oyun 2022 yılından bu yana Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye devam ediyor. Yine 2023 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Oyun Yazma Yarışmasında da bir oyunum ödüle layık görüldü. 2025 yılında da Devlet Tiyatrolarının 'Romandan Sahneye Projesi' kapsamında 'Gramofon Hala Çalıyor' adlı oyunum Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlandı ve hala sahnelenmeye devam ediyor" diye konuştu.

'DEMİR YOLLARI HİKAYESİ EN ÇOK OLAN KURUM'

Özyurt, 4 oyununda oluşan 2 kitap kaleme aldığını söyledi. Kitabında yer alan ve ödül alan 'Son İstasyon' oyununun 5 demir yolcunun hikayesini anlattığını belirten Özyurt, "Türkiye'nin en üst sınır istasyonu olan Akyaka İstasyonunda görev yapan demir yolcuların Ankara'ya ulaşma çabaları ve bir anlamda aslında görevlerine dair yüklendikleri büyük sorumluluğu anlatan bir oyun. Yazar için hikaye biriktirmek, toplamak, hikayelere şahit olmak ve bunları süzgecinden yorumundan geçirip kağıda aktarmak önemli. Demir yolları bu anlamda Türkiye'de belki de hikayesi en çok olan kurumlardan birisi. Hem tarihsel kökeni itibari ile hem de bugün biz bunu raylarla ifade etsek de aslında ulaştığı insanlar, ulaştığı mekanlar itibari ile bu hikayelerin çok yoğun olduğu bir kurum. Bu anlamda ben sanatıma kattığı katkı adına demir yollarında çalışmaktan mutluyum. Çünkü tren en ücra kasabaya uğrar ya da çok kalabalık kozmopolit bir şehrin içerisinden geçebilir. Ülkemizde hemen hemen herkesin demir yollarına dair trenlere dair bir anısı, hatırası, içinde biriktirdiği ya da şahit olduğu bir şey vardır. Bu anlamda da ben bir yazar olarak böylesi hikayelere alan açtığı ve var olan hikayeleri derlememe vesile olduğu için demir yolcu olmaktan gayet memnunum. Yazdığım oyunların sahneleniyor olması sosyal çevrem tarafından da takdir topluyor" ifadelerini kullandı.