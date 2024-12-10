Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür Sanat

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi verilen Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'ni kazananlar belli oldu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edebiyat Ödülü'ne Prof. Dr. Mehmet Narlı, Düşünce Ödülü'ne Prof. Dr. Celal Türer, Araştırma Ödülü'ne Prof. Dr. Tuba Durmuş, Kültür- Sanat Ödülü'ne Selçuk Küpçük, Üstün Hizmet Ödülü'ne ise Uğur Derman layık görüldü.

5. Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri'nin takdim töreni, Nisan 2025'te yapılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gönüllerde Birlik Vakfı Başkanı Mahir Damatlar, ödüle layık görülen isimlerin ilim, düşünce, kültür, sanat ve edebiyat dünyasına katkı sunan, topluma rol model olan kişilerden seçildiğini kaydetti.

Damatlar, "Türk milleti, tüm dünya milletleri içinde ilmi faaliyetleriyle kültürüyle edebiyatıyla sanatıyla her geçen gün daha dikkat çekici başarıların odağında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.