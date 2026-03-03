Mukaddes Emanetler Sergisi Gaziantep'te Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mukaddes Emanetler Sergisi Gaziantep'te Açıldı

Mukaddes Emanetler Sergisi Gaziantep\'te Açıldı
03.03.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, ramazan etkinlikleri kapsamında Mukaddes Emanetler Sergisi ziyarete açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, "Mukaddes Emanetler Sergisi" ziyarete açıldı.

Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi'nde açılan sergide, koleksiyoner Erol Güzel'e ait, Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen 75 eser yer alıyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu ayın manevi ikliminden faydalanmanın önemine değinerek, "Mukaddes emanetlerin, bu emanetlere en çok sahip çıkan, en çok etkilenen Anadolu insanına ulaştırılıyor olması çok kıymetli. Sadece müzelerde durmayıp Anadolu'yu gezmeleri ve ona erişemeyen insanlara bu emanetleri eriştirmeleri önemli, emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiden dersler alınması gerektiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Yüce Peygamberin nasıl bir ticari hayatı vardı. 40 yaşında Peygamber olduğunda ona 'El Emin' deniliyor, yani güvenilir olmak. Aslında bir Müslümanın özüyle sözüyle bir olması, güvenilir olması kadar önemli bir şey yok. Bize bıraktığı en önemli miras o. Bize bıraktığı en önemli şey, aile hayatı, ticari hayatı, onun ashabına duyduğu sevgi, ashabının ona duyduğu muhabbet, teslimiyet. Eğer o duyguları yeniden başa dönmüş olsak bugün dünya cennet olacak. Ama her sabah kalktığımızda başka bir cehennemi yaşadığımız dünyada bu serginin anlamını yeniden hissetmemiz lazım."

İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından edilen duanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi 8 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi hakkında

Sergide, bilgilendirici içeriklerle desteklenen 75 emanet yer alıyor. Hz. Muhammed'e, Ehl-i Beyt'e, sahabeye ve büyük İslam alimlerine nispet edilen mukaddes emanetler ziyaretçilerin istifadesine sunuluyor.

Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifler, Nal-ı Şerif, Ter-i Şerif ve Kadem-i Şerifler, Hücre-i Saadet örtüsü, Osmanlı dönemine ait kırmızı Kabe örtüsü başta olmak üzere çeşitli Kabe örtüleri ve iç örtüler, Kabe kilidi ve anahtarı, Hira, Arafat, Uhud ve Merve tepelerinden getirilen taşlar sergide yer alıyor.

Bunların yanı sıra, Bedir toprağı, Mescid-i Aksa toprağı, Hz. Hüseyin'in kabir iç toprağı, Hz. Osman'a ait Sakal-ı Şerif, Hz. Ali'ye nispet edilen emanetler, Osmanlı padişahlarına ait nişaneler ile 3 Kur'an-ı Kerim ve Yasin kitabı da eserler arasında.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gaziantep, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mukaddes Emanetler Sergisi Gaziantep'te Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’dan ABD ve İsrail’e açık Tehdit: Pişman edeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz

14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızının cansız bedenleri bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızının cansız bedenleri bulundu
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:07:26. #7.12#
SON DAKİKA: Mukaddes Emanetler Sergisi Gaziantep'te Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.