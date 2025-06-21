Mumbarla Başarıya Ulaşan Hatice Akdulum - Son Dakika
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Mumbarla Başarıya Ulaşan Hatice Akdulum

21.06.2025 11:23
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Eşi iflas eden Hatice Akdulum, mumbar dolması yaparak kadın girişimcilerle restoran açtı.

Gaziantep'te galericilik yapan eşi iflas edince evini geçindirmek için mumbar dolması yapan ev hanımı Hatice Akdulum, pazarda tanıştığı 6 girişimci kadınla restoran açtı.

Gaziantep'te yaşayan 4 çocuk annesi, 8 torun sahibi 60 yaşındaki Hatice Akdulum, yaklaşık 9 yıl önce eşinin iflas etmesi nedeniyle evinin geçimi sağlamak için Güneydoğu Anadolu mutfağının yöresel lezzeti mumbar dolması yapıp satmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesince ev kadınları için açılan yöresel ürün pazarında da satış yapan Akdulum'un hayatı, sosyal medyada "Mumbarcı Hattuç Bacı" olarak tanınmasıyla değişti.

Akdulum, haftada bir kilogram mumbar satarak başladığı işinde önce günlük 100 kilogramları, festival dönemlerinde ise 1 tonun üzerinde satış rakamlarını gördü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de desteklediği Akdulum, pazarda bir araya geldiği 6 girişimci kadınla Doğal Antep Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi çatısı altında asırlık Antep evini restorana çevirdi.

Mumbar satarak hayatı değişti

Evde satış yaparak başladığı işini pazarda sürdürüp sonrasında kadın girişimcilerle restoran sahibi olan Hatice Akdulum, AA muhabirine, mumbarın kendisinin hayatını kurtardığını, borçlarını ödeyip evini ve arabasını aldığını söyledi.

Oğlunun arkadaşının açtığı kokoreç dükkanından esinlenerek bu işe giriştiğini dile getiren Akdulum, "Elimden dikiş nakış da geliyor. O dönem arayış içindeydim. Evde terzilik mi yapsam, ne yapsam diye düşünüyordum. Kokoreççiye bir tabak numune gönderdim çok beğendiler, daha sonra haftada bir kilo oraya vermeye başladım." dedi.

Akdulum, ilk başladığında pek bir kazanç elde edemediğini, günde 10 kilogram mumbar satmayı hedef koyduğunu, bazı sosyal medya sayfalarının kendini paylaşmasıyla satışlarının arttığını, sosyal medyada tanınınca hayalinin bile çok üstünde satışlar yaptığını anlattı.

"Herkesin emekli olduğu 50'li yaşlarda ben iş kadını oldum"

Mumbar yapmayı kayınvalidesinden öğrendiğini ve onun sayesinde bu kadar lezzetli yapabildiğini, mumbar ile tekrar hayata tutunduğunu dile getiren Akdulum, şunları kaydetti:

"Herkesin emekli olduğu 50'li yaşlarda ben iş kadını oldum. Mumbar deyip geçmesinler, isteyen her kadın gerçekten evinde bir şeyler üretip yolunu açabilir. Ben bir mumbar ile büyüdüm. Ben okumadım, hep hayalimdi ama okuyanlar çalışır, ben çalışamam diye düşünüyordum. Ev hanımıyken iş kadını oldum, insan isterse hedefine ulaşabiliyormuş. Şimdi müşteri kitlesine göre bazen günde 100 kilo, bazen de haftada 10 kilo sattığımız oluyor dönemsel olarak değişiyor. Komşularımı yanıma eleman olarak aldım. Onları da iş sahibi yaptım."

7 girişimci kadın restoranda güçlerini birleştirdi

Restoran süreçlerinde ise belediyenin kendilerine çok fazla desteğinin olduğunu anlatan Akdulum, pazarda bir araya gelen 7 girişimci kadın olarak restoran işlettiklerini, kendisinin yönetim kurulu başkanlığı yaptığını ifade etti.

Akdulum, çocukluğunda modacı olmak gibi bir hayali olduğunu ve onu gerçekleştirmek için damadıyla ortak gelinlikçi açtığını belirterek, "Çok pozitif bir kadınım. Çalışmayı çok seviyorum, teklif damadımdan geldi birlikte gelinlikçi açtık. Çevremiz ve kitlemiz de var. 50 yaşımdan sonra her şey oldu, bütün hayallerimi gerçekleştirdim. Ben şimdi 60 oldum 3 işle uğraşıyorum ve işimi de çok seviyorum. Kimse 'battık dönüşü olmaz' demesin. Dönmese benim hayatım dönmezdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, gaziantep, Ekonomi, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mumbarla Başarıya Ulaşan Hatice Akdulum - Son Dakika

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