Bağlamanın sesi Değirmenönü'nde yankılanıyor - Son Dakika
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Bağlamanın sesi Değirmenönü'nde yankılanıyor

Bağlamanın sesi Değirmenönü\'nde yankılanıyor
19.07.2026 11:32  Güncelleme: 11:39
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Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kurs Merkezi'nde yaz dönemi sanat ve hobi kursları kapsamında 7-18 yaş arası 48 öğrenci bağlama dersi alıyor. Kurs, temel nota bilgisi, ritim ve tezene kullanımını öğretirken çocukların müzikal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kurs Merkezi'nde yaz dönemi sanat ve hobi kursları kapsamında 7-18 yaş arası 48 öğrenci bağlama dersi alarak yaz tatilini verimli geçiriyor.

Muratpaşa Belediyesi tarafından Değirmenönü Kurs Merkezi'nde düzenlenen sanat ve hobi kursları kapsamında katılımcılar aldıkları eğitimlerde bağlamayı doğru tutuş ve oturuş tekniklerinden başlayarak temel nota bilgisi, ritim çalışmaları ve tezene kullanımını öğreniyor. Eğitimin ilerleyen aşamalarında ise Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirmeye başlayan öğrenciler, düzenli pratik yaparak müzikal becerilerini geliştiriyor.

Yaz tatili gelişim fırsatına dönüşüyor

Bağlama eğitimi, çocukların müzik kulağının, ritim duygusunun, el-göz koordinasyonunun ve dikkat becerilerinin gelişimine katkı sağlarken, disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmalarını da destekliyor. Erken yaşta müzikle tanışan çocuklar, sanatsal yönlerini keşfetme fırsatı bulurken özgüvenlerini artırıyor ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştiriyor. Yaz tatilini kişisel gelişim fırsatına dönüştüren öğrenciler, kurslarda yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşme imkanı da buluyor.

Sanatın farklı dallarında eğitim

Değirmenönü Kurs Merkezi'nde bağlamanın yanı sıra halk oyunları, drama, solfej, Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, Çok Sesli Çocuk Korosu, bateri, ukulele ile klasik, akustik, bas ve elektro gitar eğitimleri de veriliyor. Muratpaşa Belediyesi'nin yaz dönemi sanat ve hobi kursları, çocukların ilgi alanlarını keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve yaz tatilini nitelikli etkinliklerle değerlendirmelerine katkı sunuyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bağlamanın sesi Değirmenönü'nde yankılanıyor - Son Dakika

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