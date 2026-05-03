Muratpaşa\'nın turizm vizyonu Ukrayna\'da anlatıldı

Antalya Muratpaşa Belediyesi, Ukrayna'nın Kamianets-Podilskiy kentinde düzenlenen Ulusal Turizm Forumu 2026'da, kent içi turizmi canlandırmaya yönelik geliştirdiği projeleri uluslararası kamuoyuna anlattı.

24-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen foruma; Ukrayna Belediyeler Birliği yöneticilerinin yanı sıra Polonya'nın Lublin ve Kolbuszowa belediyelerinden heyetler ile Litvanya'dan çok sayıda içerik üreticisi katıldı. Forumda gerçekleştirilen sunumda, Antalya'nın 2025 yılında 16 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırdığına dikkat çekilirken, yerel yönetimin bu potansiyeli şehir merkezine kanalize etme çabaları ön plana çıktı. Muratpaşa Belediyesi heyeti tarafından yapılan sunumda, Antalya turizminin lokomotifi olan "her şey dahil" sisteminin, turistlerin şehir merkeziyle bağını kısıtladığı tespiti yapıldı. Bu durumun aşılması amacıyla belediyenin; tanıtım, deneyim ve güven başlıkları altında topladığı stratejik projeler katılımcılara aktarıldı.

Festival ve sporla tanıtım atağı

Tanıtım faaliyetleri kapsamında, 2016 yılından bu yana aralıksız sürdürülen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nin, tarihi kentler arasındaki iş birliğini güçlendirdiği ve Kamianets-Podilskiy ile kurulan kardeş şehir ilişkisine temel oluşturduğu vurgulandı. Sunumda ayrıca; Pedalia bisiklet festivali ve oryantiring yarışları gibi organizasyonların kentin marka değerine katkı sunduğu, küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla uluslararası fuarlarda aktif rol alındığı belirtildi.

20 kilometrelik sahil bandında Mavi Bayraklı hizmet

Belediye, deneyim odaklı projeler başlığında falezler üzerindeki halk plajlarını ön plana çıkardı. 20 kilometrelik sahil bandında belediye öz kaynaklarıyla işletilen 5 Mavi Bayraklı plajın girişlerinin ücretsiz olduğu ve bu alanların kentin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiği kaydedildi. Gastronomi alanında hizmet veren Antalya Lokantası ile yerel lezzetlerin korunup tanıtıldığı, Kaleiçi'nde hayata geçirilen "Hafıza Mekanları" projesiyle de tarihi yapıların hikayelerinin QR kod sistemi üzerinden dört dilde turistlere ulaştırıldığı ifade edildi.

Turizmde "Gold Town" standardı

Hizmet kalitesinde güven vurgusu yapan Muratpaşa Belediyesi, işletmelerin hijyen ve kalite standartlarını tescilleyen Gold Town sertifika programını tanıttı. Bu sistemle işletmelerin periyodik olarak denetlendiği ve sınıflandırıldığı, böylece turistlerin kaliteli hizmete güvenle ulaşmasının sağlandığı aktarıldı. Ukraynalı ve Avrupalı yetkililer, Muratpaşa'nın kent içi turizmi canlandıran bu modelini ilgiyle takip ederken, yerel yönetimler arası iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu. - ANTALYA