Muş'ta 8. Lale Festivali coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Muş'ta 8. Lale Festivali coşkuyla kutlandı

Muş\'ta 8. Lale Festivali coşkuyla kutlandı
02.05.2026 18:59  Güncelleme: 19:16
Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olma özelliği taşıyan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Lale Festivali", yoğun katılım ve renkli görüntülerle gerçekleştirildi.

Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olma özelliği taşıyan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Lale Festivali", yoğun katılım ve renkli görüntülerle gerçekleştirildi.

Korkut Kaymakamlığı ile Korkut Belediyesi iş birliğinde Lale Meydanı'nda düzenlenen festivalde, farklı yörelere ait halk oyunları sahnelendi, sanatçılar seslendirdikleri eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Festival kapsamında ünlü sanatçı Hülya Bozkaya başta olmak üzere Tivorlu İsmail, Esma Asi ve Necdet Evren sahne alarak alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivale katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada Korkut'un tarihsel kimliğine ve üretken yapısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Tarihi boyunca sadeliği, samimiyeti ve üretken insanlarıyla öne çıkmış olan Korkut, bugün de güçlü kimliğini aynı kararlılıkla geleceğe taşımaktadır. 36 yıl önce atılan idari adım, bugün birlik, beraberlik ve gelişim ruhuyla daha da anlam kazanmıştır. Bugün bu meydanda bir araya gelmiş olsak da hemen yanı başımızda uzanan Muş Ovası, baharın gelişiyle birlikte bambaşka bir renge bürünmüş, göz alabildiğine uzanan topraklarıyla şu an en zarif yüzünü bizlere göstermektedir. Ovanın dört bir yanını kırmızıya boyayan, zarafetiyle göz kamaştıran laleler sadece bir çiçek değil; bu toprakların ruhunu, bereketini ve izzetini yansıtan güçlü bir semboldür. Endemik bir tür olarak yalnızca bu coğrafyada yetişen ve koruma altında bulunan bu eşsiz lale, bizlere emanet edilmiş doğal bir hazinedir. Onları korumak ve gelecek nesillere aynı güzellikte aktarabilmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Korkut'un köklü kültürü, çalışkan insanı ve kurduğu güçlü bağlar sayesinde Muş'un en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirten Vali Çakır, "Toprağına sahip çıkan, emeğiyle üretimini büyüten Korkutlu hemşehrilerimiz; tarım ve hayvancılığı sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü haline getirmiştir. Bu güçlü emek, ilçemizin karakterini şekillendiren en temel unsurdur. İlçemiz, 30 köyü, 1 beldesi ve 5 merkez mahallesiyle birlikte her geçen gün daha da büyüyen, gelişen ve dönüşen bir yapıya sahiptir. Eğitimden sosyal yaşama, üretimden spora kadar her alanda yükselen bir ivme söz konusudur. Özellikle kadınlarımızın üretime kattığı değer ve gençlerimizin azmi, Korkut'un geleceğine umut ve güç katmaktadır. Geleneklerine bağlı, samimiyetini koruyan ve dayanışma ruhunu daima canlı tutan Korkut, bugün olduğu gibi yarın da gelişimi, üretkenliği ve insanlık gayretiyle bölgemizin parlayan ilçelerinden biri olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Muş Ovası'nın yalnızca laleleriyle değil, keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliği, huzur veren rotaları ve eşsiz manzarasıyla da dikkat çektiğini belirten Vali Çakır, "Bu topraklar, doğayla iç içe olmak isteyen herkes için adeta saklı bir cennet gibidir. Bizler de bu zenginliği koruyarak, tanıtarak ve gelecek nesillere aktararak daha da değerli hale getirmekten sorumluyuz. Bugün burada gerçekleştireceğimiz şenlikler; halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle bu güzelliği sadece anlatmakla kalmayacak, kültürümüzle, sanatımızla ve birlik ruhumuzla daha da anlamlı hale getireceğiz. Bu festival sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda doğayla kurmuş olduğumuz bağın, kültürümüzle harmanlanmış güçlü bir ifadesidir" şeklinde konuştu.

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise konuşmasında lalelerin anlamına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Lale, geçmişten günümüze uzanan zaman yolculuğunda barışı, dostluğu ve kardeşliği simgeleyen en önemli figürlerden biridir. Zarif hatlarında duanın inceliğini ve cömertliğin yansımasını taşır. İlçemizin bereketli topraklarında doğal olarak yetişen laleler, küskünleri barıştıran, gönülleri birleştiren en önemli bağlardan biridir. Umarım dünyanın bugün en çok ihtiyaç duyduğu adalet, hakkaniyet ve insanca yaşam adına bu festivaller de güçlü bir mesaj olur. Tıpkı Gazze'de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan acılara karşı, bu tür festivallerle barış ve kardeşlik mesajı gönderiyoruz. Lale, bölgemizde hakikaten Muş'un sembolü olmuştur. Bundan sonra da Korkut ilçemizde dokuzuncusunu, onuncusunu sürdüreceğimiz bu festival, önemli insanların bir araya gelmesi için güçlü ve anlamlı bir bağ olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından Vali Avni Çakır ve beraberindeki protokol üyeleri festival alanında kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Festivale, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Varto Kaymakamı Abdulkadir Işık, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, belde belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Muş'ta 8. Lale Festivali coşkuyla kutlandı - Son Dakika

