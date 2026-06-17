Muş\'ta \'Babamın Damadı\' Çekimleri Başladı

Muş'ta çekimleri gerçekleştirilecek olan "Babamın Damadı" sinema filmi için hazırlık süreci tamamlandı ve ekip çekimlere başladı.

Romantik komedi ile dram unsurlarını bir araya getiren yapımın ilk çekimleri Muş'un tarihi dokusunu yansıtan mekanlarda gerçekleştirildi. Senaryosunu ve yapımcılığını Fırat Erez'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu "Babamın Damadı" filmi, Muş'un doğal güzellikleri ve kültürel atmosferinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Film, eğitimli ve idealist bir kadın olan Dicle Halefoğlu'nun yalnızca kendi yaşamını değil, yaşadığı coğrafyanın geleceğini değiştirme mücadelesini konu alıyor. Hikayenin erkek başrol karakteri avukat Fırat Sipahi'ye ise genç kuşağın başarılı oyuncularından Recep Usta hayat verecek. Cast direktörlüğünü Çağdaş Başaran'ın üstlendiği yapımda, İstanbul'dan Muş'a gelen Fırat'ın hayatının, Dicle ile karşılaşmasının ardından değişmesi beyaz perdeye aktarılacak.

Oyuncu kadrosunda Meltem Akçöl "Dicle", Barış Baktaş "Serhat", Erkan Sever "Halil", Neslihan Yeldan "Serpil", Erkan Bektaş "Bedri", Metin Yıldız "Kadri", Mihriban Er "Zozan" ve Ayşegül Ünsal ise "Gülizar" karakterleriyle yer alıyor. Çekimlerine Muş'ta başlanan filmin, bölgenin tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.

Yönetmen Yasemin Türkmenli, "Bazı hikayeleri biz yönetmenler seçmeyiz, o hikayeler bize gelir. Bu proje de benim için tam olarak böyle oldu. Daha önce hiç görmediğim, bilmediğim bir coğrafyaydı ancak Muş'a geldiğim ilk günden itibaren büyük bir heyecan hissettim. İnsanların samimiyeti, toprakları ve coğrafyanın kendine özgü yapısı beni çok etkiledi. Filmimiz Muş'ta geçen bir hikayeyi anlatıyor. Bu nedenle burada çalışıyor olmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Yardımcı yönetmenimiz Eray ve tüm ekip olarak oldukça heyecanlıyız. Özellikle Muş halkına teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok sıcak karşıladılar, tüm kapılarını açtılar. Bu ilgi sayesinde kendimizi mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Önümüzdeki üç hafta boyunca burada hep birlikte güzel bir film ortaya çıkarmak için çalışacağız. Sizlerin desteğiyle beyaz perdede izleyicilerle buluşacak etkileyici bir hikaye anlatmayı hedefliyoruz. Bu coğrafya görsel açıdan gerçekten çok güçlü bir potansiyele sahip. Özellikle Muş'ta bunu yakından görme fırsatı bulduk. Daha önce doğunun birçok farklı bölgesinde film çektim ancak bu bölgenin hala bakir kalmış olması oldukça dikkat çekici. Bundan sonra da bu doğal ve kültürel zenginliğin sinema aracılığıyla daha fazla yansıtılmasını ve burada yeni projelerin hayata geçirilmesini diliyorum" dedi.

Yönetmen yardımcısı Eray Altay ise "Yasemin Hoca ile birlikte bir film çekmek gerçekten herkesin yaşayabileceği bir deneyim değil. Bu nedenle böyle bir projede yer almak benim için ayrıca değerli. Bir yandan da böylesine güzel bir doğada, bizi çok sıcak karşılayan insanların arasında çalışıyor olmak ayrı bir mutluluk veriyor. Muş'ta bulunmaktan ve burada film çekmekten büyük keyif alıyoruz. Özellikle Muş halkının ilgisi ve misafirperverliği bizi çok memnun etti. İnşallah ortaya herkesin, özellikle de Muş halkının severek izleyeceği güzel bir film çıkacak. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - MUŞ