Muş'ta Müzeler Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Muş'ta Müzeler Haftası Kutlandı

Muş\'ta Müzeler Haftası Kutlandı
21.05.2025 19:16
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Muş'ta Müzeler Haftası etkinlikleri, tarihi mirasın korunması ve tanıtımına odaklandı.

Muş'ta "Müzeler Haftası" kutlandı

MUŞ - Muş'ta "Müzeler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerde, kentin tarihi mirasının korunmasının ve tanıtılmasının önemi vurgulandı.

Muş'ta Müzeler Haftası dolayısıyla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, Muş Müzesi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş'un tarihi ve kültürel açıdan önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Muş denince aklımıza ilk olarak 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan gelir. Bu coğrafya tarihi anlamda büyük bir öneme sahip. Müzeler, sadece yer altından çıkarılan kalıntılar değil, geçmişle bugün arasında köprü kuran mekanlardır. Buradaki eserler, geçmişte bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin izlerini taşır" dedi.

Malazgirt ilçesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına da değinen Abukan, "Bu kazılarla tarihe yön verdiğimizi düşünüyoruz. Bu tür programlar sayesinde daha önce müzeye gelmemiş olan vatandaşlarımızın ilgisini çekiyoruz. Müzelerimiz öğrencilerimize, gençlerimize ve halkımıza ücretsiz olarak açık. Her zaman ziyaret edebilirler ve Muş'un tarihini yerinde görebilirler" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlerin müzelerde sergilendiğini söyledi. Muş'un adeta bir açık hava müzesi konumunda olduğunu vurgulayan Şengül, "Anadolu'muz, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerin kalıntıları, yaşayış biçimleri ve kültürleri; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar ve çeşitli kazılar sayesinde gün yüzüne çıkarılarak müzelerimizde sergilenmektedir.

Muş ilimiz de bu anlamda adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. Gerek kentimizde gerekse bölgemizde; Persler, Medler, Urartular, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Romalıların tarihine ve yaşam tarzlarına dair izler görmekteyiz. Malazgirt ilçemizde 1071 Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanda yürütülen sondaj ve kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın projesi kapsamında her yıl yaz aylarında devam etmektedir. Bu kazılardan elde edilecek eserleri, Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda kurmuş olduğumuz Muş Arkeoloji Müzesi ile '1071'den 2071'e Türk Tarihine Yolculuk' temalı zaman tünelinde yer alan Malazgirt Etnografik ve Panoramik Müzelerimizde sergilemeye başlayacağız. Ayrıca çevre illerimizde bulunan Erzurum, Van ve Bitlis Ahlat müzelerinde yer alan ve Muş menşeli olduğu tespit edilen yaklaşık 2 bin arkeolojik ve etnografik eseri de yine Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimize getirerek müzemizde sergilemeye başladık. Müzemizi açılışından bu yana sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün açılışını yapacağımız, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait 40 adet altın sikkenin yer aldığı sergi salonu da bu çalışmaların önemli bir parçasıdır.

Ülkemizin ve kadim kentimiz Muş'un tarihini ve kültürünü; çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm halkımıza, gelecek nesillere aktarmak amacıyla çeşitli etkinlikler ve sergiler düzenliyoruz. Müzelerimizi gezdirerek, tarihi eserlerimizi korumanın önemini anlatıyor; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserleri, geçmişte yaşamış insanların düşünce biçimlerini, inançlarını, yaşam tarzlarını ve sanat anlayışlarını tanıtmayı sürdürüyoruz" dedi.

Törenin ardından Vali Yardımcısı Abukan ve beraberindeki protokol üyeleri, fotoğraf sanatçıları tarafından hazırlanan sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Programa kurum amirleri ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Muş'ta Müzeler Haftası Kutlandı - Son Dakika

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