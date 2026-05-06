Muş'ta Öğrenciler Fotoğrafçılık Eğitimi Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Öğrenciler Fotoğrafçılık Eğitimi Alıyor

Muş\'ta Öğrenciler Fotoğrafçılık Eğitimi Alıyor
06.05.2026 02:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'taki üniversite öğrencileri, fotoğrafçılık kursunda teorik bilgilerini uygulamalı eğitimle pekiştiriyor.

Muş'taki üniversitede eğitim gören öğrenciler, katıldıkları fotoğrafçılık kursunda teorik bilgilerini kentin tarihi ve doğal alanlarında uygulamalı eğitimlerle pekiştiriyor.

Muş Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Genç Ofis iş birliğinde açılan fotoğrafçılık kursu, üniversite öğrencilerinden ilgi görüyor. Sınıf ortamında temel fotoğrafçılık eğitimi alan öğrenciler, hafta sonları düzenlenen uygulamalı gezilerle öğrendiklerini sahada deneyimleme fırsatı buluyor.

Farklı illerden Muş'a üniversite eğitimi için gelen öğrenciler, kurs kapsamında düzenlenen etkinliklerle yaşadıkları şehri daha yakından tanıyor. Belirlenen rotalarda gerçekleştirilen gezilerde öğrenciler, doğal ve tarihi alanlarda fotoğraf çekimleri yaparak pratik kazanıyor. Kurs kapsamında son olarak Köşk Şelalesi ve tarihi Murat Köprüsü ziyaret edildi. Öğrenciler bu alanlarda hem doğa ve manzara fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar yaptı hem de kadraj, ışık ve kompozisyon tekniklerini uygulamalı olarak geliştirdi.

Düzenlenen eğitim ve gezilerle öğrenciler, bir yandan fotoğrafçılık alanında kendilerini geliştirirken diğer yandan Muş'un turizm potansiyelini ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanını bulduğunu söyleyen Kurs Eğitmeni Fotoğraf Sanatçısı Kenan Demir, "Halk Eğitim Merkezi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Genç Ofis bünyesinde açtığımız temel fotoğrafçılık eğitimi kursunda, sınıflarda verdiğimiz teorik bilgileri pratiğe dökmek adına ilimizin tarihi, doğal güzellikleri ve yaşamını konu alan bölgelere geliyoruz. Bu vesileyle hem ilimizi tanıtmış oluyoruz hem de öğrencilerin teorik olarak gördükleri eğitimi sahada pratik uygulamalarla pekiştiriyoruz" dedi.

Kursa katılan öğrencilerden Elif Yiğit ise "Okulumuzda açılan fotoğrafçılık kursuna kayıt oldum. Hafta içi teorik eğitim alıyoruz. Muş'un farklı noktalarına geziler düzenleyerek doğada uygulamalı çekimler yapıyoruz. Şu anda şelaleye geldik, burada birçok fotoğraf çektik. Hem geziyoruz hem de öğrendiklerimizi sahada uygulama fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muş'ta Öğrenciler Fotoğrafçılık Eğitimi Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:57:35. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Öğrenciler Fotoğrafçılık Eğitimi Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.