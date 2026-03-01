Müslüm Baba 13. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müslüm Baba 13. Yılında Anıldı

01.03.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müslüm Gürses, vefatının 13. yılında Şanlıurfa'daki müzesinde anılıyor ve sevenleriyle buluşuyor.

Arabesk müziğinin ünlü temsilcilerinden, hayranları tarafından "Müslüm Baba" olarak bilinen Müslüm Gürses, vefatının 13. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından anılıyor.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Şanlıurfa doğumlu Gürses'in adına 1 Ekim 2013'te "Müslüm Gürses Müzesi" açıldı.

Müze, yaklaşık 5 yıl önce Karaköprü Belediyesi tarafından yaptırılan Yaşam Parkı'ndaki yeni yerine taşındı.

Kendine has tarzı ve yorumuyla milyonların sevgisini kazanan Müslüm Gürses'e ait çok sayıda özel eşyalarının sergilendiği müze, 13 yıldır sevenlerini misafir ediyor.

Müzede, sanatçının bal mumundan heykeli, taş plakları, kasetleri, müzik aletleri, ödülleri, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları, kıyafetleri ile ayakkabıları gibi özel eşyaları sergileniyor.

"Sanatı halk içindi, sevda içindi"

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine, Şanlıurfalı sanatçı Müslüm Gürses'i vefatının 13. yılında rahmetle andıklarını söyledi.

Müslüm Gürses gibi önemli sanatçıların dünyaya ve insanlığa mal olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Sevenleri ve etkilenenleri çok oldu. Bir dönem rüzgar gibi esti Müslüm Gürses. Bir hemşehrisi olarak anıları ve elbiseleri Nur Hanım (Muhterem Nur) tarafından Karaköprü Belediyemize bağışlanmıştı. Belediyemiz Yaşam Parkı'ndaki müzede Müslüm Gürses'i yaşattı. Yılda yaklaşık 25 bin ziyaretçi müzemizi ziyaret ediyor. Sürekli ziyaretçi artışı oluyor. Sanatçının kıymetini ve değerini bilmemiz lazım. Sadece vefat etme ile bitmiyor. Duyguları hala insanların beyninde sevdasında ve yüreğinde, Müslüm Gürses öyle bir sanatçı. Buradan tekrar özlemle, hasretle yad ediyorum. Gerçekten özledik, ben de Müslüm dinlerdim. Anlamında çok büyük derinlikler vardı. Sanatı halk içindi, sevda içindi. Kendisi dünyada gerçek anlamda baba olmadı ama manevi anlamda tüm gençliğe de baba olarak vefat etmeyi nasip etti. Allah'tan rahmet diliyorum."

"Şarkılarıyla büyüdük"

"Müslüm Baba"nın ölümünün 13. yılında müzeyi ziyaret eden Mehmet Demir ise "Çocukluktan beri seviyoruz, şarkılarıyla büyüdük. Ziyarette ister istemez duygulandım. Hep onun şarkılarını dinledik, onunla büyüdük. Hayatımız Müslüm Baba, yani bu anlatılmaz yaşanır ancak. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, nur içinde yatsın. Çocuğu hiç yoktu ama o herkesin babasıdır, bizim babamızdır." diye konuştu."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Müslüm Gürses, Kültür Sanat, Müslüm Baba, Şanlıurfa, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Müslüm Baba 13. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 14:51:10. #7.13#
SON DAKİKA: Müslüm Baba 13. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.