Mustafa Genç\'in hikayesini anlatan \'Son Raunt\' filminin galası Ankara\'da yapıldı

Yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu'nın üstlendiği 'Son Raunt' filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç'in, felç riskiyle yüzleştiği zorlu bir dönemin ardından yeniden ringlere dönüşünü anlatan 'Son Raunt' belgesel filminin gala gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu'nun üstlendiği filmin 'pes etmeyenlerin hikayesi' sloganıyla gerçekleştirilen gala gösterimine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, filme konu olan Mustafa Genç, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve davetliler katıldı.