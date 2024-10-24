Mustafa Sefa Güvenir\'in Yeni Romanı \'Türk İşi\' Çıktı!

Kültür Sanat

"Türk İşi", karanlık işler yürüten bir holding patronunun milyon dolarlık planlarını bozmak için bir araya gelen beş kişilik bir ekibin hikâyesini anlatıyor. Tımar Holding'in emekli olmak üzere olan ustabaşı İsmail Bey, patronunun tüm cazip tekliflerini geri çevirir. Ancak patronu Can Bey, bu durumu hazmedemez ve İsmail Bey'i ölümcül bir tuzağa sürükler. Bu tehlikeyi fark eden tek kişi ise İsmail Bey'in en büyük oğlu Serdar olur. Fakat iş işten geçmek üzeredir.

Okuyucular, bu romanla hem gerilim dolu bir maceraya atılacak hem de yer yer gülecek. Roman, zekice kurgulanmış bir soygun hikâyesiyle "Türk işi" aksiyonun zirvesine ulaşmayı hedefliyor.

MEHMET SEFA GÜVENİR

Mustafa Sefa Güvenir, 18 Nisan 1973 doğumlu olup Kadıköy'de büyümüştür. Lisans eğitimini Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında tamamlayan Güvenir, kariyerinde yazarlık, editörlük, senaristlik gibi önemli adımlar atmıştır. İlk romanı "İsimsiz" ile edebiyat dünyasına giriş yapan yazar, "Son Nefeste Doğmak" romanıyla 2018 Altın Kalem Ödülü'nü kazanmıştır. İki çocuk babası olan Güvenir, sahne sanatlarıyla da yakından ilgilenmekte ve sunuculuk yapmaktadır.

"Türk İşi", polisiye ve aksiyon severlerin kaçırmaması gereken bir roman olarak ön plana çıkıyor.