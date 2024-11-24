Mustafa Yüce\'nin Hiperrealist Eserleri Tasavvufla Bütünleşiyor

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde 23 yıllık Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa Yüce'nin (46), 'hiperrealist' tarzında yaptığı resimler, hayranlık uyandırıyor. Hiperrealist tarzı yaptığı eserlerle tasavvufu bütünleştirdiğini belirten Mustafa Yüce, "Tasavvuftaki ölümün renklerinden yola çıkarak tablolar yapmayı planladım. İnsan ölmeden önce ölür düşüncesiyle hareket ettim" dedi.

Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa Yüce, 'hiperrealist' tarzında yaptığı resimlerle dikkat çekiyor. Hiperrealist tarza ilişkin bilgi veren Mustafa Yüce, "Fotoğraf objesini birebir kopyalamak. Bir anlam ve fikir yükleyerek, kompozisyonu kurgulamaktır. Hiperrealizmin diğer farkı da çok fazla detay çalışmak. Detayları ortaya çıkartmak. Işık gölge ve renk tekniğini kullanmaktır. Aşırı gerçekçi bir anlamı var. Yani bir fotoğrafın orijinalinden daha fazla detayı görebiliyorsunuz. Üç boyut etkisi yaratıyorsunuz. Bu da izleyicide bir hayranlık ve heyecan uyandırıyor" diye konuştu.

Hiperrealist tarzı yaptığı eserlerle tasavvufu bütünleştirdiğini belirten Mustafa Yüce, "Tasavvuftaki ölümün renklerinden yola çıkarak tablolar yapmayı planladım. İnsan ölmeden önce ölür düşüncesiyle hareket ettim. Kırmızı rengin şehveti, beyazın iştahı, yeşilin makamı ve şöhreti, siyahın ise nefsi ve kibri öldürüp insanlığın arasına karışmak ve halkla bir olunması gerektiğini anlattım. Şu an bu tablolar üzerinde çalışıyorum. Tasavvuf kültürü, evrensel ahlaki değerleri kapsar" ifadelerini kullandı.

'ÇOK FAZLA KULLANILAN BİR TEKNİK DEĞİL'

Hiperrealist tarzın çok fazla kullanılan bir teknik olmadığını belirten Mustafa Yüce, "Çok fazla detay var. Çok fazla zaman alıyor. Ayrıca korunması ve muhafazası çok zor. Çok kontrollü çalıştığım için bu üslubu uzun zamandır yapıyorum. Boyutlarına göre 3 hafta ila 3 ay sürebiliyor. Çalışmalar, hayranlık uyandırıyor. Tabloda dokunuşlar, hissedişler var. Çok emek var. Işık gölge tekniği uygulanıyor. Milyonlarca renk tonu var. Heyecan verici olarak gözleniyor. Öğrenciler ise tekniğe saygı duyuyorlar. Özellikle renkleri, örnek almaya çalışıyorlar. Eğitimlerine yardımcı oluyor" dedi.

Yüce, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'ye destekleri için teşekkür etti.