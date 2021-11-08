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Müşterilerini yöresel kıyafetler ile karşılıyorlar - Son Dakika

Müşterilerini yöresel kıyafetler ile karşılıyorlar

08.11.2021 11:07

- Haftanın bir günü yöresel kıyafetlerle müşterilerin karşısına çıkıyorlar Elazığ'da sigorta şirketi çalışanları, haftanın bir günü iş yerine yöresel kıyafetler giyerek geliyor Sigorta işlemleri için dükkana gelen müşteriler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor Elazığ'da...

- Haftanın bir günü yöresel kıyafetlerle müşterilerin karşısına çıkıyorlar

Elazığ'da sigorta şirketi çalışanları, haftanın bir günü iş yerine yöresel kıyafetler giyerek geliyor

Sigorta işlemleri için dükkana gelen müşteriler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş yeri sahibi ve çalışanları, yöresel kıyafet kültürünü yaşatmak için haftanın bir günü yöresel kıyafetlerle işe gidiyor.

Elazığ'da sigorta dükkanı bulunan Gökhan Kaya, şalvar, şapka, kundura, gömlekten oluşan yöresel kıyafet kültürü yaşamak ve yaşatmak için farklı bir yöntem seçti. Gençlere de örnek olmak isteyen Kaya, haftanın bir günü iş yerine yöresel kıyafet ile gelme kararı aldı. Yanında çalışanlarında desteklemesi ile Kaya ve çalışanları yöresel kıyafetlerle işe gelmeye başladı. İşlem için dükkana gelen müşteriler, Kaya ve çalışanları görünce büyüt bir şaşkınlık yaşıyor.

Elazığ gençlerine ve büyüklere örnek olmak istediğini belirten Gökhan Kaya, "Aslında ben bu kültürü yaşamak ve yaşatmak istedim. Birkaç yıl önce aklıma gelmişti bu fikir. Tabi çalışma arkadaşım Serdar beyle birlikte bu konuyu kendisine danıştığım zaman çok memnun oldu. O da gerçekten Elazığ'a, gençlerimize, büyüklerimize çok güzel örnek olacağını söyledi. Bu da beni iştahlandırdı. Yani insanlara bunu anlatmak, bu kültürü yaşatmak için böyle bir şeye karar verdik. Haftanın bir günü, gençlerimize örnek olsun diye böyle geliyoruz. Çocuklarımız artık bunu çok fazla bilmiyor. Gençlerimiz, insanlar içerisinde dolaştığında bunu göremiyor. Ama biz bunu kendi iş yerimizde yaşatalım dedik. İnsan içine çıktığımızda genlerimiz, çocuklarımız bunu görsün ve güzel bir örnek teşkil edelim. Bunu da inşallah tabana yayarsak en azından böyle birkaç kişide görürsek çok memnum olacağız. İstediğimiz amaca ulaşacağız, tamamen niyetimiz bu" dedi.

"Bu kültürü unutturmamak istiyoruz"

Haftanın bir günü iş yerine yöresel kıyafetle geldiklerini kaydeden çalışanlardan Serdar Atik ise "Haftanın bir günü bu vaziyette gelmek istiyoruz. Bu fikir Gökhan arkadaşımdan çıktı. Böyle bir fikri ben de olumlu ve güzel karşıladım. Hatta sizde şahitsiniz arkadaşlardan, çevreden, komşulardan bayağı güzel tepkiler almaya başladık. Hepsi olumlu ve sempatiyle karşıladı. Bu kültür biliyorsunuz Elazığ'a mahsus olan bir kültür. Dünyada şampiyonluk almış bir folklorumuz var. Hem kıyafetlerimizle hem florumuzla hem de kültürümüzle Elazığ'ı yaşayıp yaşatmak ve bu kültürü unutmamak istiyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Erhan Şeker de "Bugün sigorta yapmaya geldim, ama sürpriz oldu. Bir tuhaf oldum. Birden bire Harput'un içine düşmüş gibi oldum, çok güzel olmuş, hoşuma gitti. Gökhan bey bana söz verdi, aynı takımdan bana da alacak. Bizim geçmişimiz ne kadar güzelmiş. Klas her şeyiyle düşünülmüş. Şu anki gençlerin de bu konuyu yürütmelerini, geçmişimizi hatırlatmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Müşterilerini yöresel kıyafetler ile karşılıyorlar
Müşterilerini yöresel kıyafetler ile karşılıyorlar
Müşterilerini yöresel kıyafetler ile karşılıyorlar
Müşterilerini yöresel kıyafetler ile karşılıyorlar

Gökhan Kaya, Sigorta, Elazığ, Şapka, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Müşterilerini yöresel kıyafetler ile karşılıyorlar - Son Dakika


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