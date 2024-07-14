Müziğin Altın Çağına Yolculuk: Binlerce Plak ve Kaset ile Geçmişi Yaşatan Koleksiyoncu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Müziğin Altın Çağına Yolculuk: Binlerce Plak ve Kaset ile Geçmişi Yaşatan Koleksiyoncu

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Kırıkkale'nin 68 yaşındaki müzisyeni Erol Tombak, 50 yılda biriktirdiği 5 bin 600 plak ve 6 bine yakın kasetlik koleksiyonuyla dikkat çekiyor. İş yerinde sergilediği bu zengin arşiv, müzikseverlere nostaljik bir yolculuk sunuyor. Tombak, ziyaretçilere plak ve kasetleri sergilemenin yanı sıra, bu nadide parçaların hikayelerini ve tarihçelerini de paylaşıyor. Koleksiyonu, müzikseverlerin yanı sıra tarih ve kültür meraklıları için de büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir.

14.07.2024 11:01
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Müziğin altın çağına yolculuk: Binlerce plak ve kaset ile geçmişi yaşatan koleksiyoncu

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin 68 yaşındaki müzisyeni Erol Tombak, 50 yılda biriktirdiği 5 bin 600 plak ve 6 bine yakın kasetlik koleksiyonuyla dikkat çekiyor. İş yerinde sergilediği bu zengin arşiv, müzikseverlere nostaljik bir yolculuk sunuyor.

Kırıkkale'de yaşayan 68 yaşındaki müzisyen Erol Tombak, müzik kariyeri boyunca topladığı 5 bin 600 plak ve 6 bine yakın kasete gözü gibi bakıyor. Bu eşsiz koleksiyonunu sergilediği iş yerinde, müzikseverlere adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor. Tombak, iş yerine gelen ziyaretçilere sadece plak ve kasetleri sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda bu nadide parçaların hikayelerini ve tarihçelerini de paylaşıyor. Erol Tombak'ın plak ve kaset koleksiyonu, sadece müzikseverler için değil, aynı zamanda tarih ve kültür meraklıları için de büyük bir ilgi odağı.

Aynı zamanda Sanatçılar, Müzisyenler ve Şairler Derneği Başkanı olan Erol Tombak, müziğe olan tutkusunu ve bağlılığını dernek çalışmalarıyla da sürdürüyor. Plak ve kaset koleksiyonunun kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlatan Erol Tombak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, plak ve kaset koleksiyonunun korunmasının sadece kendisi için değil, gelecek nesiller için de önemli olduğunu ifade etti.

"Plak işi benim sevdamdır"

Koleksiyonuna çocuğu baktığını belirten Tombak, "Ziyaretçiler geliyor, plaklara bakıyor. Adamların hoşuna gidiyor. Bunları çok isteyen oldu ama satmıyorum. Çocuğum gibi koruyorum. Plak işi benim sevdamdır. Bu plakları Ankara'daki toptancılardan getiriyorduk. Kasetlere kayıt yapıp satıyorduk. Kasetler çıkınca plaklar öldü. Biraz sattık, sonra kasetleri CD öldürdü. CD'yi flash bellek, flash belleği de internet öldürdü. İnternette yapılan müzikler plakların yerini tutmuyor" diye konuştu.

Erol Tombak, koleksiyonunda 5 binden fazla 45'lik plak, 600 tane büyük plak ve 6 bin tane kaset bulunduğunu belirtti. Sanatçılığı bıraktıktan sonra, hoşuna giden eserleri çalarak kendini teselli ettiğini ifade etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Tombak, "Tüm gençlere tavsiyem müziğe gönül vermeleridir. Müzik güzel bir olaydır, camianın içinde güldür" dedi.

"İnsan buraya gelince geçmişe gidiyor"

Gençlik Merkezi'nin düzenlediği kültür gezisi kapsamında, gençler tarih kokan bir ziyarette bulundu. Gençlik Merkezi üyeleri, Kırıkkale'de Tombak'ın iş yerinde bir araya geldi. 20 yaşındaki Nihat Can Köstekli, Erol Tombak'ın iş yerini ziyaret ettiklerinde adeta tarihe bir yolculuk yaptıklarını belirtti. Köstekli, "Erol ağabeyinin mekanına geldiğimde tarihe bir yolculuk yapmış gibi hissettim. Kendisine teşekkür ediyoruz, 40-60 yıllık plakları günümüze getirdiği ve bizlere dinlettiği için gururlu hissediyoruz. Çok değerli sanatçılar ve eserler var. İnsan buraya gelince geçmişe gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Eserleri görmek hoşuma gidiyor"

Müzikle uğraşan bir diğer ziyaretçi Ekrem Koçlu ise, gitar ve piyano çaldığını ifade ederek duygularını paylaştı: "Müziğe ben de bir adım attım. Müzik insanı özgürleştiriyor, hoşuma gidiyor, mutlu hissediyorum. Eski kültürel yöresel sanatçılarımızın eserlerini görmek hoşuma gidiyor. Neşet Ertaş gibi önemli isimler gerçekten kalbimize dokunuyor. Mekanları cennet olsun." Koçlu, müziğin kendisi için ne kadar değerli olduğunu ve kültürel mirasa olan hayranlığını dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Müziğin Altın Çağına Yolculuk: Binlerce Plak ve Kaset ile Geçmişi Yaşatan Koleksiyoncu - Son Dakika

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