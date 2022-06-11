Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Stadyumu otopark alanındaki festivalin ikinci gününde ilk olarak Kayserili sanatçı Muzaffer Elitaş, sevilen türküleri seslendirdi.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Müzik grubu İmera, Kayseri'de sahne aldı - Son Dakika

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