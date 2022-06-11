Müzik grubu İmera, Kayseri'de sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Müzik grubu İmera, Kayseri'de sahne aldı

11.06.2022 14:43
Müzik grubu İmera, Kayseri'de sahne aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Gençlik Festivali'nde müzik grubu İmera konser verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Gençlik Festivali'nde müzik grubu İmera konser verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Stadyumu otopark alanındaki festivalin ikinci gününde ilk olarak Kayserili sanatçı Muzaffer Elitaş, sevilen türküleri seslendirdi.

Elitaş, gençlik festivali düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Çiçek takdiminde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise konserlerin devam edeceğini belirtti.

Daha sonra müzik grubu İmera sahneye çıktı. Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde İmera grubu, Karadeniz ezgilerini seslendirdi.

YORUMLAR
500
KAYMEK yaz kursları kayıtları sürüyor KAYMEK yaz kursları kayıtları sürüyor
Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Müzik grubu İmera, Kayseri'de sahne aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 15:01:56. #1.12#
SON DAKİKA: Müzik grubu İmera, Kayseri'de sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement