Müzik Öğretmeni Kayak Pistinde Performans Sergiledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Müzik Öğretmeni Kayak Pistinde Performans Sergiledi

Gümüşhaneli öğretmen, kayak yaparken cura çalıp türkü söyleyerek dikkat çekti.

23.02.2025 14:25
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Kayak pistinde müzik ve sporu buluşturdu

Gümüşhaneli müzik öğretmeni spor ve müzik tutkusunu kayak pistine taşıdı

Müzik öğretmeni kayak yaparken cura çalıp türkü söyledi

Öğretmenin sıra dışı performansı büyük ilgi gördü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhaneli müzik öğretmeni Hüsamettin Öztürk, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde kayak yaparken cura çalıp türkü söyleyerek izleyenleri hayran bıraktı. Öztürk'ün spor ve müziği birleştiren performansı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Küçük yaşta müziğe ilgi duyan ve 10 yaşında bağlama çalmaya başlayan Hüsamettin Öztürk (31), Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladığı müzik eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı.

Özel sektörde müzik öğretmenliği yapmanın yanı sıra müzik projeleri ve konser etkinlikleriyle sanat hayatına devam eden Öztürk, aynı zamanda Atatürk Caddesinde bulunan tarihi binada enstrüman eğitimi ve tamir işleriyle ilgilendiği bir müzik atölyesi işletiyor.

Kayak sporuyla 5 yıl önce Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi'nde tanışan Öztürk, zamanla bir tutkuya dönüşen bu sporu müzikle birleştirerek sıra dışı bir performansa dönüştürdü.

Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde hem kayak yapıp hem cura çalıp hem de türküsünü söyleyen Öztürk, "Kayak yaparken insanlar müzik dinlemeyi sever, ben de müziği canlı olarak piste taşımak istedim" diyerek performansının arkasındaki fikri anlattı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören performans sonrası olumlu geri dönüşler aldığını belirten Öztürk, "Sanat ve spordan uzak kalmayalım, ruh ve beden sağlığımızı koruyalım" mesajını verdi. Bu deneyimi herhangi bir yerden esinlenmeden gerçekleştirdiğini vurgulayan Öztürk, "Sanat bizim hayatımız. Sporu da seviyoruz. O yüzden sevdiğimiz işi kayak pistine taşıdık" dedi.

Kayak yaparken insanların genelde müzik dinlemeyi sevdiğini kendisinin de piste müziği canlı olarak götürmeyi düşündüğünü kaydeden Öztürk, "Sporla müziği birleştirip aynı anda gerçekleştirmenin güzelliğini yaşamak istedim. Çok keyifli ve eğlenceli bir durum ortaya çıktı. Güzel yorumlar ve beğeniler aldım" diye konuştu.

Spor yaparken insanların kulaklıkla müzik dinlediğini fakat kendilerinin müziği kayak pistine götürmek istediğini kaydeden Öztürk, "Video çeken arkadaşım dedi ki biz müziğin kendisini getirdik buraya. Müzik yaparak orada sporumuzu yaptık. Güzel bir gündü. Sosyal medyada çok güzel yorumlar aldık. Uzun zamandır görüşmediğim müzik camiasında olan müzisyen arkadaşlarımla, öğretmenlerimle onlarla konuşmalar yaptık. Aradılar, sordular, yorumlar yaptılar. Güzel dönütler aldık. Bu da tabii haliyle bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Gelen olumlu yorumların ardından henüz gitmediği kayak pistlerine giderek benzer videolar çekmek istediğini dile getiren Öztürk, " Türkiye'de gitmediğim birçok kayak merkezi, kayak pisti var. Hedefimiz bunları tek tek gezip elimizde curamızla dağlarda türkülerimizi sporumuzu yaparak söylemek istiyoruz. Sevenlere dinletmek istiyoruz. Kayak yapmak zor. Müzik yapmak da zor. Enstrüman çalmanın yanında çalıp söylemek ayrı bir durum tabii ki de. Şarkı sözleri, şarkının ritmik yapısı falan. Bunları takip ederken aynı zamanda vücudun kayaktaki ritmik yapısını kontrol etmek zor. Benim için de ilk denemeydi. İnşallah devamını getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Piyano, gitar, bağlama gibi birçok enstrümanı profesyonel bir şekilde çalabilen Öztürk, niye curayı tercih ettiğiyle ilgili soruya da "Cura küçük bir enstrüman. Taşınabilmesi ve çalınabilmesi spor yaparken biraz daha kolay olabileceğini düşündük. Ayrıca ses yapısıyla alakalı da böyle içimizi okşatan bir yapısı olduğu için curayı tercih ettik" sözleriyle cevap verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Müzik Öğretmeni Kayak Pistinde Performans Sergiledi - Son Dakika

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