Müzisyen Kıraç, son klip çekimini Düzce'de yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Müzisyen Kıraç, son klip çekimini Düzce'de yaptı

Ünlü sanatçı Kıraç, Düzce'nin doğal güzellikleri arasında yer Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda son klip çekimini gerçekleştirdi. Kıraç, Düzce'yi daha çok sevmeye başladığını söyledi.

17.07.2024 16:25
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Müzisyen Kıraç, son klip çekimini Düzce'de yaptı

Kıraç; "Düzce'yi daha çok sevmeye başladım"

DÜZCE - Ünlü sanatçı Kıraç, son klip çekimini Düzce'nin doğal güzellikleri arasında yer Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda kamera karşısına geçti. Düzce Belediyesinin iştirak şirketi Beltur tesislerinde konaklayan Kıraç, "Birçok doğal güzelliğin şehirle iç içe olması çok güzel, çok heyecan verici. Gerçekten şelalesi ile suyu ile iklimi ile Düzce çok özel bir yer" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Düzce'ye gelin" çağrısı karşılık buluyor. Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Beltur bünyesinde yatırım ve tanıtım çalışmaları yapılan Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı müzik dünyasının da ilgisini çekiyor. Anadolu rock müziği yorumcusu, besteci ve söz yazarı Kıraç, klip çekimi için Düzce'yi tercih etti. Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı başta olmak üzere şehrin doğal güzelliklere sahip bölgelerinde gerçekleştirilen çekimler 2 gün sürdü. Düzce'de kamera karşısına geçen Kıraç, Düzce Beltur bünyesindeki Aydınpınar Şelalesi Konaklama Tesisleri'nde de konakladı.

"Ruhen dinlendik"

Zaman zaman Düzce'ye geldiğini ve bu bölgeyi çok sevdiğini anlatan Kıraç, "Düzce'de çok sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız var. Zaman zaman Düzce'ye sadece doğası için, yaylalarına geldiğimiz de oluyor. Bu bölgeyi çok seviyorum. Her geldiğimde değişik yerlerini öğreniyorum. Geçen sene Pürenli Yaylası'nda kamp yaptık. Bu seferki gelme sebebimiz, doğal güzellikleri bildiğimiz için şarkılarımızdan bir tanesine klip çekmek. Faysal kardeşimiz klip için bizi güzel yerlere götürdü. Hem orman içi yollarda hem şelalenin olduğu yerde, hem su kenarlarında görüntüler çektik. Yorulduk, ama çok da keyif aldık, ruhen dinlendik" dedi.

"Düzce'yi daha çok sevmeye başladım"

Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki konaklama tesislerinde konaklayan Kıraç, tesisleri çok beğendiğini ifade ederek, "İlk defa geliyorum, dün gece de burada kaldım. Arkadaşlarımız bizi burada ağırladı. Çok teşekkür ediyoruz. Burası enfes bir tesis olmuş. Ailemle birlikte gelmeyi de düşünüyorum. Aydınpınar Tesisleri Tabiat Parkı'ndaki tesisler çok güzel, arkadaşlarımız da bizi çok güzel ağırladılar. Gayet keyifliyiz. Düzce'yi daha çok sevmeye başladım. Birçok kültür iç içe. En güzel tarafı da şehirle doğa iç içe. Çok kısa mesafede, çok sıcaksa kendinizi serin bir yerde bulabiliyorsunuz. Yaylalara da çok yakın. Onun için çok beğeniyoruz. Gerçekten şelalesi ile suyu ile iklimi ile Düzce çok özel bir yer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Müzisyen Kıraç, son klip çekimini Düzce'de yaptı - Son Dakika

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