Nasreddin Hoca Şenlikleri Başladı - Son Dakika
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Nasreddin Hoca Şenlikleri Başladı

Nasreddin Hoca Şenlikleri Başladı
09.07.2026 18:08
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Akşehir'de düzenlenen 67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, sanat etkinlikleriyle dolu.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 67'nci Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. 'Göle maya çalma' ile açılışı yapılan festivade Nasreddin Hoca'yı bu yıl ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı temsil ediyor.

67'nci Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde çocuklar için tiyatrolar, yetişkinler için açık hava tiyatroları, resim - heykel sergileri, atölyeler, söyleyişiler, müzik dinletileri, ve konserler ile dolu dolu etkinlikler ile Akşehir'de kültür şöleni yaşanıyor. Geçmişi uzun yıllara dayanan tarihi kilisede, ressam Seydi Murat Koç'un özel parçaların da yer aldığı resim sergisi ziyarete açıldı. Koç'un sergisi, Akşehir Belediye Başkanı Dr Ahmet Nuri Köksal'ın katılımıyla açıldı.

Ressam Seydi Murat Koç, "Bu sergide, aslında son açtığım üç serginin bir mini retrospektifi şeklinde bir seyir söz konusu. Aslında benim birazcık da kronolojik bir resim serüvenimi burada insanlar keşfedebilir ve görebilir. Burada yaklaşık 13 parça eser var, eserle beraber geldim. Üç tanesi enstalasyon ve heykel formunda ve diğerleri, diğerleri tuval üzerine. Bazı koleksiyonlardan da gelen eserler var" dedi.

Akşehir'deki tarih kokan Ermeni (gavur) hamamında ise 4 resim sergisi ayrı ayrı bölümlerde yer alıyor. Tek çatı altındaki sergiler de 10 gün süresince sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Festivalde açılan sergide eserleri olan ressam Ömer Namık Ökezli ise "Sergimin ana teması 'renklerin dünyası ve hayaller' olarak geçiyor. Kullandığım teknik tamamen akrilik boyayla yapılma. Sergimiz uzun bir süre açık kalacak, sadece 5-10 Temmuz'la bağımlı değil, daha 10 Temmuz'a kadar devam edeceğiz. Konya ve çevresindeki, Türkiye'nin tamamındaki insanları Nasreddin Hoca Festivali'ne çağırıyoruz ve sergimizi görmeden gitmeyin diyoruz. Bu gördüğünüz resimlerin hepsi sizleri bir hayal dünyasına götürecek. Çünkü bu hayaller herkesin kendine has, kendine özeldir. Ben burada yorumu ve düşünceyi tamamen sizlere bırakıyorum" diye konuştu.

Öğretmen ressam Selin Ekmekçi de "Yağlı boya resim sergimizi Akşehir'de 67. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde açtık. 'Doğadan Yansımalar' adlı manzara resimlerimizi burada sergiliyoruz. Festivalimiz çok güzel bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün sanatseverleri, ziyaretçileri Konya'dan, hatta Türkiye'den bu mizah kentine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Erdoğan Özbakır ise "Akşehir'in temsili Nasreddin Hocalığı konusunda en çok emek veren, en çok bu görevi yüklenen kişi ben oldum. Yıllar içinde her alanda verdiğim emeklerin karşılığı olarak 2024 yılına geldiğimizde Akşehir'en en büyük ödülü olan onur ödülü, Altın Eşek Ödülü'nün sahibi oldum. ve bu sonuca ulaşmaktan da gerçekten çok mutlu oldum" dedi.

Anaokulu öğretmeni Merve Bölükbaşı da "Dünyanın ortası Akşehir'de 67. Ulusal Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında tüm coşkuyla kutlanan etkinliklerde çok keyif alıyoruz. Çocuk atölyeleri, akşam olan konserler, gençlere yapılan etkinlikler, resim sergileri; dünyanın merkezi Akşehir'e tüm Türkiye'yi bekliyoruz" diye konuştu.

Şenlik kapsamında düzenlenen akşam etkinliklerinde Açık Hava Tiyatrosu kapılarını bu kez tiyatroseverler için açtı. Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimleri Güven Kıraç, Erkan Can, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin, kara komedi türündeki muhteşem oyunları 'Alevli Günler' ile sahne aldı. İnançlar, dostluklar ve toplumsal dinamikler üzerine düşündürürken kahkahaya boğan oyun, Akşehirli sanatseverlerden tam not aldı. Alanı dolduran izleyiciler, oyunun sonunda usta oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nasreddin Hoca Şenlikleri Başladı - Son Dakika

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