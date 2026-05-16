Necip Fazıl'ın 'Bir Adam Yaratmak' Filmi Galası Kayseri'de! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Necip Fazıl'ın 'Bir Adam Yaratmak' Filmi Galası Kayseri'de!

Necip Fazıl\'ın \'Bir Adam Yaratmak\' Filmi Galası Kayseri\'de!
16.05.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Bir Adam Yaratmak' filminin galası Kayseri'de yapıldı, önemli isimler katıldı ve değerlendirmeler yapıldı.

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin galası Kayseri'de gerçekleştirildi.

Galaya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Necip Fazıl Kısakürek Vakfı (NFKV) Mütevelli Heyeti Başkanı Emrah Kısakürek, filmin yönetmeni Murat Çeri ve birçok davetli katıldı.

Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapılan galada konuşan Akar, bugün Erciyes Üniversitesi ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen akademisyenlerle beraber eğitim konusunda çalıştay yaptıklarını anımsattı.???????

Çalıştayda eğitimi kapsayan birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Akar, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin çok ciddi sanayi, turizm ve sağlık potansiyeli var. Burada aynı zamanda bir de kültür, eğitim ve akademik potansiyeli var. Dolayısıyla Kayserili hemşehrilerimizin fikir ve sanat konusunda çok ciddi birikimleri var. Bu anlamda bu film gerçekten büyük bir sanat. Çok seçkin oyuncu kadrosu var. Bir Adam Yaratmak filmi, tiyatro olarak rahmetli Necip Fazıl Kısakürek'in ortaya koyduğu en başarılı eserlerden biri. Modern zamanlardaki insanın fikrini ve duygusal sorunlarına cevap arayan bir eser bu. Okuryazar, entelektüel insanların ve aydınların karşılaştığı sorunları irdeliyor, cevap arıyor. Herkes bu ya da şu şekilde kendini sahnede bulacak. Bu eserin sinemaya aktarılmasında yönetmenimiz başta olmak üzere oyuncularımızı canıgönülden destekliyor ve tebrik ediyorum. Çok meşakkatli ve yoğun bir süreç yaşandı. Büyük başarı sağlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Vali Çiçek de Kayseri'nin böyle bir esere gala ev sahipliği yapmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ankara ve İstanbul'un ardından Kayseri'de böyle bir organizasyonun yapılıyor olmasının çok kıymetli ve anlamlı olduğunu anlatan Çiçek, "Önce kitaptan tiyatro eserine, tiyatro eserinden de şimdi sinema filmine çevrilmiş olması çok önemli. Necip Fazıl Kısakürek'in hayatına baktığımızda, Kayseri'nin Necip Fazıl Kısakürek'in hayatında çok önemli bir yer kapladığını görüyoruz. Kayseri ile ilgili çok olumlu düşüncelerinin olduğu çok kıymetli bir yazarımızdı. Ona ait eserin şu an galasının Kayseri'de yapılıyor olması bizim için çok kıymetli. Kayseri'de böyle bir galaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Filmin yönetmeni Çeri de filmin galasını Kayseri'de yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

NFKV Mütevelli Heyeti Başkanı Kısakürek ise böyle önemli bir esere ait sinema filminin galasının Kayseri'de yapılıyor olmasının heyecan ve gurur verici olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar filmi izledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Edebiyat, Sinema, Kültür, Yaşam, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Necip Fazıl'ın 'Bir Adam Yaratmak' Filmi Galası Kayseri'de! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor

01:42
Eurovision’da İsrail performansı sırasında Filistin bayrağı dalgalandı
Eurovision'da İsrail performansı sırasında Filistin bayrağı dalgalandı
23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:59:55. #7.12#
SON DAKİKA: Necip Fazıl'ın 'Bir Adam Yaratmak' Filmi Galası Kayseri'de! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.