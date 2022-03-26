Neşet Ertaş'ın oğlu, Kırşehir'de medya temsilcileri bir araya geldi - Son Dakika
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Neşet Ertaş'ın oğlu, Kırşehir'de medya temsilcileri bir araya geldi

26.03.2022 14:09

Neşet Ertaş'ın oğlu, Kırşehir'de medya temsilcileri bir araya geldi 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, Kırşehir'de medya temsilcileri bir araya geldi.

Neşet Ertaş'ın oğlu, Kırşehir'de medya temsilcileri bir araya geldi

KIRŞEHİR - 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, Kırşehir'de medya temsilcileri bir araya geldi.

Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi olan Ertaş, 2009 yılında UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinelerine' girmeye değer görülmüş ve memleketi Kırşehir'de adına Kültür ve Sanat Merkezi yapılmıştı. Merhum babasının adını taşıyan Kültür Sanat merkezinde medya temsilcileri ile buluşan oğul Ertaş, 'Neşet Ertaş Anma' etkinliklerinin bir yıla yayılmasını istediklerini söyledi. Oğul Ertaş, "Bu yıl şehre erken geldik. Babamızla ilgili etkinliklerin bütün seneye yayılarak en iyi şekilde yapılmasına bizler de katkıda bulunmak istiyoruz. Belediye, valilik ve yetkili makamlarca ilişki halinde bize yakışır şekilde gerekeni yapacağız" dedi.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise Neşet Ertaş ile alakalı en doğru bilgi kaynağının Kırşehir olduğunu ve yetkili makamlarca da düzenlenecek toplantılarla Neşet Ertaş'ı anma etkinliklerinin şehir merkezli yürütme çabasında olduklarını söyledi. Medya temsilcileri ile birlikte toplantıya merhum Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş da katılarak kamuoyuna yanlış aktarılan bilgilerin doğrularını aktardı.

Neşet Ertaş'ın oğlu, Kırşehir'de medya temsilcileri bir araya geldi
Neşet Ertaş'ın oğlu, Kırşehir'de medya temsilcileri bir araya geldi
Neşet Ertaş'ın oğlu, Kırşehir'de medya temsilcileri bir araya geldi

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Neşet Ertaş, Kırşehir, İzmir, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Neşet Ertaş'ın oğlu, Kırşehir'de medya temsilcileri bir araya geldi - Son Dakika


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